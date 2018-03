Hesoun: "Langfristige, öffentliche Investitionen in Standortstruktur sinnvoll"

IV-Wien-Präsident: Wiener Wirtschaftsstruktur durch langfristige Investitionen in den Zukunftsbereichen Innovation, Bildung und Infrastruktur stärken.

Wien (OTS) - "Wir befinden uns in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit extrem niedrigen Wachstumsraten. Vor diesem Hintergrund sind langfristige Investitionen zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Struktur des Wirtschaftsstandortes Wien seitens der öffentlichen Hand zu begrüßen", so Wolfgang Hesoun, Präsident der Industriellenvereinigung Wien und Vorstandsvorsitzender der Siemens AG Österreich im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte um Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. "Es ist zu überlegen, ob man solche langfristigen Investitionen dabei in den öffentlichen Budgets künftig anders behandelt als kurzfristige Ausgaben - nämlich Investitionen tatsächlich auch auf der Seite der Aktiva ausweist," erklärte Hesoun weiter.

Um die Entwicklung des Standorts Wien langfristig auf Erfolgskurs zu halten benötige die Stadt Investitionen v.a. in den Bereichen Forschung & Innovation, Infrastruktur und Bildung. Wobei es im Bereich der Forschung & Innovation in Wien vor allem darum gehe, dass der Übergang von der Forschung zum marktfähigen Produkt verbessert werde und somit verstärkt Wertschöpfung für den Standort erzeugt werde. Was die Infrastruktur betrifft, benötige die Stadt ideale infrastrukturelle Rahmenbedingungen in ihrer Gesamtheit: von leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur über bestmögliche Energieinfrastruktur bis hin zu modernster IKT. Ein Fokus beispielsweise nur auf Verkehrsinfrastruktur alleine reiche für einen attraktiven Wirtschaftsstandort in Zukunft nicht aus. Auf dem Gebiet der Bildung müsse es künftig noch besser gelingen, die Schülerinnen und Schüler auf die Praxis des Berufslebens vorzubereiten. "Der größte Mangel besteht bei den MINT-Gegenstände (Anm.: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)," unterstrich der IV-Wien-Präsident.

"Die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Standorte, die zu einseitig ausgerichtete Strategien gewählt hatten, mit wesentlich mehr Problemen zu kämpfen haben als Regionen, die ihre Säulen in sämtlichen Zukunftsbereichen gestärkt haben," betonte Hesoun.

