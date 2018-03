Ein Konzert-Highlight des Sommers: "Arien im Amphitheater" - Natalia Ushakova live in einem einzigartigen Ambiente.

Wien/Bad Deutsch-Altenburg (OTS) - Am 29. August 2013 lädt die Starsopranistin Natalia Ushakova zu ihrem einzigen Open-Air-Abend des Jahres in die großartige Kulisse des Amphitheaters von Bad Deutsch-Altenburg. Die charismatische Wahlösterreicherin gibt unter anderem bekannte Werke von Donizetti, Rossini, Verdi, Massenet und Meyerbeer. Einer der Höhepunkte werden sicherlich die Wahnsinnsarie "Il dolce suono" aus Donizettis "Lucia di Lammermoor" oder etwa "Una voce poco fa" von G. Rossini sein. Begleitet wird die Sängerin vom philharmonischen Jánoska-Ensemble. Damit ist ein außergewöhnlicher Musikgenuss unter dem Sternenhimmel für Freunde klassischer Musik in einem einzigartigen Ambiente garantiert: Der Pflichttermin für Klassikliebhaber im Sommer!

"Ich freue mich außerordentlich, dass es auch in diesem Sommer einen Arienabend mit der Starsopranistin Natalia Ushakova in ihrem Wahl-Heimatbundesland Niederösterreich geben wird. Für Bad Deutsch-Altenburg und die Region Carnuntum ist das nach den Erfolgen der Landesausstellung ein weiteres Highlight und ein guter Impuls für die Region!", sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll beim Besuch der Sopranistin Natasha Ushakova in seinem Büro im Niederösterreichischen Landhaus.

Eine der "großen" Stimmen der Opernwelt, das Charisma einer Ausnahmesopranistin, das philharmonische Ensemble rund um Ferry Jánoska, das geschichtsträchtige römische Amphitheater von Bad Deutsch-Altenburg und das gastronomische Angebot rund um die Top-Winzer der Region Carnuntum sind die Zutaten für diesen einmaligen Konzertabend. Karten gibt es ab sofort bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken und Trafiken.

