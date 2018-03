Bundesinnung Bau: Konjunkturbelebende Maßnahmen zur Sicherung von Bauunternehmen und Arbeitsplätzen

Frömmel: "Wann, wenn nicht jetzt die Bauwirtschaft ankurbeln?"

Wien (OTS/PWK452) - Die Bundesinnung Bau begrüßt das angedachte Baupaket und die aktuellen Vorschläge der Regierung, um die Bauwirtschaft anzukurbeln. Durch das Vorziehen von geplanten und bereits budgetierten Bauprojekten wie z.B. der Ausbau von Bahnhöfen, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Hochwasserschutz würde notwendige Infrastruktur geschaffen. Die seitens der Umwelt + Bauen-Initiative geforderten zusätzlichen 10.000 Wohneinheiten würden den sozialen Frieden gewährleisten. Der Vorschlag von BM Reinhold Mitterlehner, Rücklagen der BIG zu verwenden, um den Bau und die Sanierung von Bundesbauten vorzuziehen, zeigt zudem, wie man Investitionen tätigen kann, ohne dabei das Budget zusätzlich zu belasten.

"Um die Bauwirtschaft anzukurbeln, braucht es leistbare Impulse, die sich langfristig für den Staat rentieren. Investitionen in die Bauwirtschaft haben enorme Hebelwirkungen und bringen dem Staat ein Vielfaches an Lohnsteuer, Umsatzsteuer und Sozialversicherungsabgaben", erklärt Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. Auch der Ansatz, über Mittel der Pensionskassen Investitionen für den Wohnbau auszulösen, sei eine sinnvolle Maßnahme und eine der Kernforderungen des Umwelt + Bauen-Strategiepapiers "Wohnen 2020" (download unter www.umwelt-bauen.at). Weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind fiskalische Anreize, damit auch Private in die Baubranche investieren: Förderung der Thermischen Sanierung und des altersgerechten Adaptierens von Bestandswohnungen, ein Bauhandwerkerbonus und Abschreibungsmöglichkeiten für Bauinvestitionen.

Bezug nehmend auf die aktuellen Entwicklungen rund um die ALPINE, ergänzt Frömmel: "Angesichts der leider unerfreulichen Nachrichten, was die ALPINE betrifft, sind nun Lösungen mit der Weiterbeschäftigung möglichst vieler Bauarbeiter das Gebot der Stunde. Außerdem braucht es Maßnahmen, die zur Schadensminimierung für die betroffenen Subunternehmen beitragen."

Mit einem Konjunkturpaket hat die Regierung bereits zu Beginn der Wirtschaftskrise 2009 einen richtigen Schritt gesetzt. Die Umwelt + Bauen-Initiative unterstützt ein weiteres Konjunkturpaket, um der Bauwirtschaft und vor allem dem Neubau Impulse zu verleihen, den Unternehmensstandort Österreich zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten.

"Wann, wenn nicht jetzt die Bauwirtschaft ankurbeln?", so Frömmel abschließend. (US)

