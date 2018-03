Heinzl: Österreich ist Vorreiter bei Investitionen in Infrastruktur

FPÖ will von Grabenkämpfen und Chaos in der eigenen Partei ablenken

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl kann die FPÖ-Behauptungen, Österreich investiere nicht in Infrastruktur, ganz und gar nicht nachvollziehen. "Falsche Behauptungen der FPÖ sollen wohl von internen Grabenkämpfen ablenken. Das ist nichts Neues. Wenn aber Ängste geschürt und eine erfolgreiche Ministerin angepatzt wird, dann reicht es", sagte Heinzl heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Schließlich sei Österreich in vielen Bereichen europäische Spitze. ****

In einer Auswertung der deutschen Allianz pro Schiene zeigt sich, dass Österreich von allen EU-Staaten am meisten in den Ausbau von Schieneninfrastruktur investiere. "Das bedeutet, dass öffentlicher Verkehr gefördert wird. Das ist umweltfreundlich und kommt der Allgemeinheit zugute. Damit wird auch für jene Leute investiert, die kein Auto haben oder mit der Bahn schneller und bequemer voran kommen, etwa Pendlerinnen und Pendler", erläuterte Heinzl die Bedeutung dieser Investitionen. Zudem sichern die Infrastrukturinvestitionen der ÖBB 25.000 Arbeitsplätze. Das habe eine aktuelle Studie der Industriellenvereinigung ergeben.

"In Zeiten wie diesen ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass es gute, sichere und qualitätsvolle Jobs im öffentlichen Sektor gibt. Seit Jahrzehnten hetzt die FPÖ gegen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Unter Schwarz-Blau wurde alles dafür getan den Sektor auszuhungern und eine Privatisierung vorzubereiten", erinnerte der Verkehrssprecher an das gestörte Verhältnis der FPÖ zu den ÖBB.

Das 7-Punkte-Programm der SPÖ (http://www.spoe.at/wohnen.html) sei das beste Konzept für leistbares Wohnen. "Im Gegensatz zu anderen Parteien, die sich nur selbst inszenieren und auf andere schimpfen, um von eigenen Problemen abzulenken, legt die SPÖ Lösungen vor", betonte Heinzl.

Auch das von Bundeskanzler Werner Faymann vorgestellte Konjunkturprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro beweise das. Weitere Investitionen in den Hochwasserschutz, wie Doris Bures vorgeschlagen hatte, "lohnen sich doppelt und dreifach. Arbeitsplätze werden geschaffen und wir schützen die Menschen in den betroffenen Gebieten. Daraus ergeben sich wiederum positive Konsumeffekte. Auch Investitionen in Pflege und Kinderbetreuung sind aus vielfacher Hinsicht nur zu begrüßen", führte Heinzl aus. (Schluss) sn/up

