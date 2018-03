VVO und VKI setzen Finanzbildungsoffensive fort

Wien (OTS) - Nur 4 Prozent der Jugendlichen geben an, sich in Versicherungsfragen gut auszukennen. Um dem steigenden Bedarf nach Finanzbildung auch in jungen Jahren Rechnung zu tragen, setzen der VVO und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) auf eine Erweiterung der Kooperation: Das neue "KONSUMENT Spezial" soll Jugendliche dabei unterstützen, richtig versichert in Ausbildung und Beruf zu starten sowie auch für die eigene Zukunft vorzusorgen.

"Wir stehen als Versicherungswirtschaft in der Verantwortung, Zukunft zu gestalten. Somit kümmern wir uns auch um Finanzbildung -denn der in Finanzfragen aufgeklärte Jugendliche von heute ist der mündige Konsument von morgen", erklärte Dr. Wolfram Littich, Vize-Präsident des Versicherungsverbands VVO am Montag vor Journalisten. 94 Prozent der Europäer halten ein verstärktes Bemühen um Finanzbildung für wichtig, geht es nach den Befragten in Österreich, so sehen 56 Prozent das Alter zwischen 11 und 15 als ideal an, um mit Finanzbildung zu beginnen.

Ziel: Mündiger Konsument

In jungen Jahren denkt man oft nicht an Gefahren und Risiken, die das Leben mit sich bringen kann. Das Hier und Jetzt ist wesentlicher als der Blick in die Zukunft. "Es geht uns vor allem darum, dass Menschen Risiko richtig einschätzen lernen. Sowohl hinsichtlich eines bestehenden als auch hinsichtlich eines künftigen Bedarfs", so Littich. Finanzbildung stelle die Basis für eine qualitätsvolle Beziehung zwischen Kunden und Berater dar, die von Vertrauen geprägt sei. Financial Education habe im Versicherungsverband seit Jahrzehnten Tradition und sei ein wichtiger Beitrag der Versicherungswirtschaft zur Stabilisierung und Stärkung des Vertrauens der Menschen in die Versicherungsbranche.

KONSUMENT Spezial

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) trägt mit seinen Analysen, Testberichten und Reports auch im Versicherungsbereich zur Information der Konsumenten bei. Die im April 2012 gestartete Finanzbildungsoffensive des VVO mit dem VKI wurde nun fortgesetzt. "Gut informierte Kunden sind besser in der Lage, die genau ihren Bedürfnissen entsprechenden Versicherungsangebote auszuwählen", betonte Dr. Josef Kubitschek, Geschäftsführer des VKI.

"Ein besonderes Anliegen des KONSUMENT Spezial ist es, in einfacher Sprache die mitunter komplizierten und grundlegenden Begriffe des Versicherungswesens zu erläutern. Damit bietet es jungen KonsumentInnen eine gute Ausgangsbasis, um entscheiden zu können, welche Versicherungen gerade in jungen Jahren sinnvoll sind, um sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft ausreichend abgesichert zu sein."

"Dieses KONSUMENT Spezial stellt ein optimales Nachschlagewerk dar, um einen Überblick über die wichtigsten staatlichen und privaten Absicherungsmöglichkeiten in jungen Lebensjahren zu erlangen", so Dr. Kubitschek abschließend.

Das KONSUMENT Spezial wird der Juliausgabe des Testmagazins KONSUMENT beigelegt, und ist auch unter

http://www.vvo.at/publikationen/index.php und

http://www.konsument.at/rundum-versichert downloadbar.

