FP-Gudenus zum Rechnungsabschluss: Rot-Grün hat an allen Ecken und Enden versagt!

Alle nationalen und internationalen Studien stellen Brauner & Co. ein vernichtendes Zeugnis aus

Wien (OTS/fpd) - "Dieser Rechnungsabschluss ist eine einzige Serie des Versagens dieser Verlierer-Koalition, ein Grusel-Roman, den die glücklose Finanzstadträtin auch mit aller Mühe nicht schönreden kann", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Ungerechte, unsoziale Einnahmenmaximierung bis zum Exzess und trotzdem mehr als 300 Millionen Euro Neuverschuldung - das sei eine finanzpolitische und, wenn man sich ansieht, was mit dem Geld gemacht werde, auch eine moralische Bankrotterklärung.

Gespart werde fast ausschließlich bei den Grundbedürfnissen der Bürger: minus 1.000 Stellen in den Spitälern, Kürzung der klassischen Wohnbauförderung um 19 Prozent, unverschämter Gebührenwucher, Privatisierungen des Volksvermögens bis hin zur Daseinsvorsorge, etwa des Wiener Wassers und Zurückfahren von arbeitsplatzschaffenden Investitionen. "Die Folge dieser Politik gegen die Bürger ist dramatisch", ärgert sich Gudenus, "jeder fünfte Bürger muss sein Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen. Mehr als 144.000 Wienerinnen und Wiener sind auf die Mindestsicherung angewiesen. Beim Wirtschaftswachstum lag Wien 2012 im Österreich-Vergleich an vorletzter Stelle. Während die Anzahl der Insolvenzen österreichweit zurückgegangen ist, ist sie in der Bundeshauptstadt gestiegen. Als Wirtschaftsstandort ist Wien von Istanbul überholt worden. Bei der Kaufkraft liegt Wien auf Rang 18, Nikosia etwa auf Rang fünf. International sind Großstädte Wachstumsmotoren. Nicht so Wien. Die Wirtschaftsleistung ist im Durchschnitt der vergangenen Jahre um 0,5 Prozent langsamer gewachsen als die gesamtösterreichische und das Beschäftigungswachstum ist seit den 1990er Jahren nur halb so stark wie in allen anderen europäischen Großstädten. Die Arbeitslosenquote unter Berücksichtigung der Schulungen liegt mittlerweile bei 13,8 Prozent."

Mit den fast 1,1 Milliarden Euro Mehreinnahmen durch Gebührenwucher und mehr als 300 Millionen Euro Neuverschuldung würde das rot-grüne PPP-Modell für Wien - Postenschacher, Proporz und Privilegien -finanziert. Finanzstadträtin Brauner hätte hunderte Millionen bei Währungsspekulationen verzockt, ihre Genossen 1,5 Milliarden Euro in der Häupl-Privatstiftung AVZ bei Aktiengeschäften. Grün-Gemeinderat Van der Bellen dürfe etwa zusätzlich zu seinem Abgeordneten-Gehalt und seiner Pension als Universitätsprofessor, zusammen mehr als 12.000 Euro monatlich, noch 210.000 Euro pro Jahr für null Leistung verprassen.

Trotz der katastrophalen Lage in Wien würde Rot-Grün aus ideologischen und opportunistischen Gründen weiter ungebremst Ausländer und damit Armut importieren. Gudenus: "Der jüngste OECD-Bericht hat aufgezeigt, dass besonders Drittstaatsangehörige deutlich mehr aus dem Sozialsystem herausnehmen als sie einzahlen." Sein Fazit: "Nein, diese rot-grüne Regierung, diese rot-grüne Miss-und Freunderlwirtschaft haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient - und sie können sie sich nicht mehr leisten!" (Schluss)

