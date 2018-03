"Report" am 25. Juni: Krisenangst nach Alpine-Pleite

Gäste im Studio: Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner

Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 25. Juni 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Krisenangst nach Alpine-Pleite

Die Insolvenz von Österreichs zweitgrößtem Baukonzern ist die größte in der Geschichte der Zweiten Republik. Ein Dominoeffekt gefährdet auch 1.300 Zulieferbetriebe in ganz Österreich. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Welche Perspektiven haben die bisherigen Alpine-Mitarbeiter jetzt noch? Und wie sehr muss sich Österreich angesichts der jüngsten Pleiten vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise fürchten? Martina Schmidt und Jakob Horvat berichten.

Live-Gäste im Studio sind Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

Rechtsstreit um Schwarze Sulm

Der Konflikt um das Kraftwerksprojekt an der Schwarzen Sulm, einem Nebenfluss der Mur, eskaliert. Spätestens im Juli sollen die Bauarbeiten beginnen, obwohl EU und Umweltministerium den Bau in diesem Naturschutzgebiet kritisieren. Das Land Steiermark ist dafür und verweist auf gültige Bescheide der Bauwerber. Während Beamte und Rechtsanwälte über juristische Spezialfragen debattieren, campieren Umweltaktivisten an den steilen Ufern der Schwarzen Sulm, um einen Baustopp zu erzwingen, berichten Margit Laufer und Helga Lazar.

Türkische Politik in Österreich

Die Demonstrationen in der Türkei haben längst auch Österreich erreicht. Gegner wie Anhänger von Ministerpräsident Erdogan gehen bei uns auf die Straße, vor allem die Fans des autoritären Regierungschefs sind zum innenpolitischen Streitthema geworden. Wer sind diese Menschen und warum bewegen die Ereignisse in der Türkei die Neo-Österreicher so sehr? Münire Inam hört sich in der türkischen Gemeinde um.

