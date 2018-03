Zunahme an Nachhilfe zeigt grobe Mängel im Schulsystem: AK fordert Ausbau von Ganztagesschulen

Linz (OTS) - Mehr als ein Viertel aller oberösterreichischen Haushalte mit Schulkindern nahm im laufenden Schuljahr Nachhilfe in Anspruch, die Eltern zahlten dafür rund 19 Millionen Euro. Das zeigt eine aktuelle IFES-Studie im Auf-trag der AK Oberösterreich. Die AK fordert eine Verlagerung der individu-ellen Förderung in die Schule. Leisten kann das unter anderem die seit langem geforderte Ganztagesschule.

Rund die Hälfte der oberösterreichischen Nachhilfeschüler/-innen nimmt über das gesamte Schuljahr hinweg Nachhilfeunterricht - am häufigsten in Mathe-matik, und das quer über alle Schulformen und Schulstufen hinweg. Immer mehr oberösterreichische Eltern (43 Prozent) setzen dabei auf professionelle Nachhilfe.

Wenngleich für drei Viertel der befragten Eltern die Nachhilfe für ihr Kind erfolg-reich war, ist dieser Erfolg teuer erkauft: 601 Euro geben die betroffenen Haus-halte pro Schuljahr durchschnittlich für die Privatnachhilfe aus. Die Konsumen-teninformation der AK Oberösterreich hat die Preise bei 27 Nachhilfeinstituten in Oberösterreich erhoben und festgestellt, dass die Einzelstunde bis zu 37,33 Euro und der Unterricht in der Kleingruppe bis zu 20 Euro kostet.

Kein Wunder, dass sich 53 Prozent der oberösterreichischen Eltern von den Ausgaben für Privatnachhilfe sehr stark bzw. spürbar belastet fühlen. In beson-derem Maß betrifft dies Haushalte mit mittleren und kleinen Einkommen.

Viele Eltern finanzieren zwar Privatnachhilfe für ihre Kinder, eine optimale Lö-sung sehen sie darin nicht: So gut wie alle befragten Eltern fordern Verbesse-rungen von und in der Schule. "Es muss verständlicher unterrichtet werden und es braucht mehr individuelle Förderung in der Schule und mehr Schul- und we-niger Hausübung", fasst AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer die Wünsche der Eltern zusammen. Mehr als 40 Prozent der oberösterreichischen Eltern sehen eine echte Ganztagsschule, wo Lernen, begleitete Freizeit und Förderung kind-gerecht über den ganzen Tag verteilt werden, als Lösungsansatz.

Trotz Ausweitung des Angebots mangelt es in Oberösterreich an "echten" Ganztagsschulen, wo Unterricht, Lernen, Förderung und Freizeit kindgerecht über den ganzen Tag verteilt sind.

"Die Schule muss attraktiven, gebührenfreien, unbürokratischen Förderunter-richt anbieten - und zwar als niederschwellig zugängliches, maßgeschneidertes, individualisiertes Lernen und Fördern in kleinen Gruppen, begleitet von kompetenten Lerncoaches", fordert Kalliauer.

