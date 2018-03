40. Wiener Gemeinderat (2)

Rechnungsabschluss 2012

Wien (OTS) - Stadtrat Mag. Manfred Juraczka kritisierte eingangs, dass es Finanzstadträtin Brauner an "finanzpolitischem Geschick" fehle. Diese hätte in ihrer Rede auch etliche Verteuerungen "verschwiegen". Aufgrund der "verfehlten Wirtschaftspolitik" würden auch die Arbeitslosenzahlen stetig steigen. Die Grünen würden dabei nur zuschauen. Von Konsolidierung des Budgets könne angesichts der Finanzzahlen keine Rede sein. Man müsse gegen die Armut und nicht gegen den Wohlstand vorgehen. Die Stadt müsse Sparpotenziale ausschöpfen, forderte Juraczka.

GR David Ellensohn (Grüne) stellte fest, dass es keine ÖVP- oder FPÖ-geführte Stadt in Österreich gebe, die günstigere Gebühren im Vergleich zur Bundeshauptstadt hätte. Wenn die ÖVP "das Sagen hätte, würde es teuer werden", so Ellensohn. Die ÖVP würde darüber hinaus mit falschen Zahlen agieren und "auf Plakaten lügen". Bei den Arbeitslosenzahlen dürfe man die EinpendlerInnen aus Niederösterreich nicht vergessen. Als rot-grüne Errungenschaft hob er besonders die Öffi-Jahreskarte um 365 Euro, die Solaroffensive und den Ausbau der Radwege hervor. Nachhaltig sei es "Kindern zu helfen", etwa mit dem gratis Kindergarten, Mindestsicherung und kostengünstigen Freizeitangeboten. Es bräuchte eine Neuverteilung des Reichtums. Daher trete er für eine temporäre Vermögenssteuer ein, um den Schuldenstand der Kommunen abzubauen. Abschließend lobte er unter anderem den sozialen Wohnbau in Wien, Ganztagsschulen oder die Aufstockung von Kinderbetreuungsplätzen.

GR Mag. M.A.I.S. Johann Gudenus (FPÖ) bezeichnete Finanzstadträtin Brauner als "eine Meisterin der Schönfärberei". Die Finanzpolitik der Stadt sei gescheitert. Die Familien in Wien würden von der Stadtregierung massiven Belastungen ausgesetzt. Wien würde noch "gut dastehen", aber er frage sich wie lange, da etwa die Insolvenzen steigen würden. Darüber hinaus fehle es an entsprechendem Wirtschaftswachstum. Weiters wies er auf 144.000 Mindestsicherungs-BezieherInnen hin, das würde ein Ansteigen der Armut in Wien beweisen. Er sprach sich gegen Einsparungen im Gesundheitssystem und für günstigen Wohnraum aus. Die Kaufkraft würde in der Bundeshauptstadt sinken, Schuld daran trage die Finanzpolitik. Es bräuchte Investitionen in Bildung, Infrastruktur und in das Gesundheitssystem. Die Zuwanderung "kostet mehr, als sie bringt", so Gudenus.

GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar) stellte fest, dass Wien die Einnahmen "nach oben geschraubt" hätte, und somit "bereits das Pulver gegen die Finanzkrise verschossen hat". Der Gewerkschaft warf er vor, die Gelder ihrer Mitglieder in Stiftungen zu parken und die SPÖ gleichzeitig solche Konstruktionen ablehne. Er vermisste auch eine erfolgreiche Standortpolitik, da viele Geschäftslokale leer stünden.

