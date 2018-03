Zwei PRVA-Agenturen beim Internationalen Deutschen PR-Preis 2013 nominiert

50 Finalisten für die Endausscheidung - PRVA-Agenturen Ketchum Publico und Skills mit jeweils zwei Projekten auf der Shortlist

Wien (OTS) - The Skills Group GmbH mit den beiden Projekten "Journalismus und Demokratie" und "Kunst hat Recht" sowie die Ketchum Publico GmbH mit den Projekten "Info-Offensive der AUVA: Sicher im Kindergarten" und "Euro-Info-Tour 2012" sind die zwei PRVA-Agenturen, die sich über die Nominierung im Rahmen des Internationalen Deutschen PR-Preises 2013 freuen können. Der PRVA gratuliert dazu herzlich! "Dass PRVA-Agenturen im internationalen Vergleich immer wieder sehr gut abschneiden, zeugt von der hochprofessionellen Arbeit österreichischer PR-Expertinnen und -Experten", betonte PRVA-Präsidentin Ingrid Vogl.

Insgesamt finden sich fünf Projekte österreichischer Agenturen auf der Shortlist. Neben Skills und Ketchum Publico hat es noch die Mensalia GmbH mit dem Projekt "Leistungsträger" - Das HOERBIGER Jahrbuch 2011/12" auf die Liste der Nominierten geschafft.

Die 40-köpfige Jury mit renommierten Führungskräften aus Kommunikationswirtschaft, Wissenschaft und Verbänden hat in einem mehrstufigen Abstimmungsverfahren insgesamt 50 Finalisten für den Internationalen Deutschen PR-Preis 2013 benannt. Die eineinhalbtägige Jurysitzung fand in der BMW-Welt in München auf Einladung des bayerischen Automobilherstellers statt. Österreich war in der Jury durch PRVA-Präsidentin Ingrid Vogl vertreten.

Die finalen Preisträger werden am 25. Oktober 2013 im Rahmen einer Gala in Wiesbaden ausgezeichnet.

Shortlist unter: http://www.der-deutsche-pr-preis.de/finalisten.html

Zusammensetzung der Jury unter

http://www.der-deutsche-pr-preis.de/jury.html

Der Public Relations Verband Austria ist der größte unabhängige Kommunikationsverband Österreichs. Mitglieder sind rund 750 PR-Fachleute aus Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Gebietskörperschaften und der Politik, davon 74 PR-Agenturen und 100 Newcomer (prNa). Ziel des PRVA ist neben der Interessenvertretung seiner Mitglieder die fachlich fundierte Aus-und Weiterbildung sowie die laufende qualitative Weiterentwicklung der Branche. Die Mitglieder sind zur Einhaltung des PRVA-Ehrenkodex und des Athener Codex verpflichtet. www.prva.at

Die PRVA-Verbandsarbeit wird durch folgende Wirtschaftspartner unterstützt:

PwC, DORDA BRUGGER JORDIS, OBSERVER, ÖBB, OMV, voestalpine.

