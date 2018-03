Alpine - Stronach/Lugar: Hochwasserschutz und Wohnbau - wir brauchen einen Bauboom

Wien (OTS) - "Natürlich ist die Alpine-Pleite schlimm. Aber entscheidend ist nicht das Weiterbestehen eines Konzerns, entscheidend ist, dass ausreichend Aufträge vorhanden sind", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Der Hochwasserschutz ist noch nicht ausreichend ausgebaut, zudem fehlen in Österreich rund 30.000 Wohnungen. Arbeit für die Bauarbeiter gibt es genug, was wir jetzt brauchen, ist eine Belebung des Bausektors, einen Bauboom", so Lugar.

"150 Mio. Euro für Hochwasserschutz, zusätzliche 200 Mio. Euro für den Wohnbau - Finanzministerin Fekter hat ja schon Geld parat. Dazu will ja auch Kanzler Faymann etwa eine halbe Milliarde Euro in die Konjunkturbelebung investieren", erinnert Lugar. Diese Unterstützung für den Bausektor ist eine der Voraussetzungen für wirtschaftliche Stabilität und eine Erholung der Konjunktur. "Wenn sich die Wirtschaft erholt, geht es auch den Menschen wieder besser. Denn eine gesicherte Arbeit zu haben ist eine Grundvoraussetzung für Lebensqualität", so Lugar.

