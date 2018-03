Größter Leica Flagship Store mit Leica Galerie in Los Angeles eröffnet

Solms (ots) - 8783 Beverly Boulevard, West Hollywood - so lautet die Adresse des neuen und bislang größten Leica Flagship Stores mit eigener Leica Galerie in Los Angeles, Kalifornien. Mit rund 500 Gästen wurde nach New York, Miami und Washington D.C. am Donnerstag der vierte Leica Store in den Vereinigten Staaten von Amerika eröffnet. In der neuen Leica Galerie stellen zum Auftakt die international bekannte Fotografin Mary Ellen Mark, der US-Sänger, Grammy-Preisträger und Leica-Fotograf Seal sowie der Fotograf Yariv Milchan ihre Arbeiten aus.

Der Leica Store L.A. bietet inklusive Galerie auf über 740 Quadratmetern Fläche die gesamte Bandbreite an Kameras, Optiken und Sportoptikprodukten des renommierten Premiumherstellers. Kunden können hier aus erster Hand alle Leica Produkte wie die Leica M, die Leica S oder die neu auf den Markt gekommene Leica X Vario begutachten und ausprobieren. Hinzu kommen ein umfangreiches Angebot an Zubehör und ausgewählten, hochwertigen Accessoires, eine Bibliothek zum Thema Fotografie, ein Print- und Produkt-Verleihservice sowie ein Customer Service mit umfassender Beratung für Leica Kunden und Fotografie-Interessierte. In der Leica Galerie können Leica Fans und Kunden nicht nur wechselnde Ausstellungen renommierter Fotografen und vielversprechender Nachwuchstalente erleben, sondern auch die von Magnum-Fotograf Martin Parr kuratierte Fotobibliothek durchstöbern oder die von dem chinesischen Künstler Yibai gefertigte "Fake-Leica", eine übergroße Kamera-Skulptur, bewundern, deren Wert auf ca. 750.000 Euro geschätzt wird.

Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär der Leica Camera AG:

"Leica vereinigt deutsche fotooptische Ingenieurskunst, technologisches Know-how und ein ganzes Jahrhundert Fotografie-Geschichte. Unser neuer Leica Store und die Leica Galerie in Los Angeles spiegeln dies auf eindrucksvolle Weise wider. Wir bei Leica haben eine einfache Mission: unseren Kunden ein Werkzeug an die Hand zu geben, das dem einzigartigen Erbe der Marke gerecht wird -gemäß unserem Claim: Leica - Das Wesentliche."

Alfred Schopf, Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG: "Store und Galerie in Los Angeles verbinden die technologische Exzellenz unserer Produkte mit hochwertiger Fotokunst und machen den Mythos Leica in einer bislang unerreichten Weise erfahrbar." Roland Wolff, Vice President of Marketing and Corporate Retail, Leica Camera USA: "Wir wollten einen Raum schaffen, der unsere Kunden inspiriert. Mit diversen Veranstaltungen, Ausstellungen und Produktvorstellungen wollen wir Leica Store und Galerie in L.A. zu einem Mittelpunkt der Leica Welt und der Fotografieszene machen."

Leica Store und Leica Galerie L.A. haben an sieben Tagen die Woche geöffnet. Weitere Informationen zum Leica Store L.A. finden Sie unter www.leicastorela.com, zur Leica Galerie L.A. unter www.leicagalleryla.com

