"Willkommen Österreich" mit Katharina Saalfrank und Roland Düringer

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Science Busters" und "Sendung ohne Namen"

Wien (OTS) - Urlaubsstimmung, Erziehungstipps, ein bodenständiger Kabarettist und eine Gesichterstudie - vielfältig wie jede Woche präsentiert sich "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 25. Juni 2013, in ORF eins. In einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" begrüßen Stermann und Grissemann um 22.00 Uhr Katharina Saalfrank und Roland Düringer. "Kinder brauchen keine Erziehung", meint die Diplompädagogin und erklärt genau, wie sie zu diesem Thema steht. Seit ein paar Jahren lebt Roland Düringer weitgehend ohne Handy, Auto und Fernsehen. Von seinen Beweggründen, nur mehr mit dem Zug zu fahren, erzählt er Stermann und Grissemann. Außerdem in "DIE.NACHT":

Urlaubsstimmung bei den "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben". Dort heißt es um 23.00 Uhr "All inclusive". Im Anschluss um 23.30 Uhr werden Gesichter in den Mittelpunkt der "Sendung ohne Namen" gestellt, und es wird hinterfragt, ob sich bekannte Gesichter wieder entfremden können.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Katharina Saalfrank und Roland Düringer

Roland Düringer hat in den vergangenen Jahren eine Wandlung durchgemacht. Der Kabarettist verzichtet auf Mobiltelefon, Fernsehen und Auto. 2012 veröffentlichte er das Buch "Das Ende der Wut". Darin bezieht er sich auf die "Wutbürgerrede" die er 2011 im Rahmen der ORF-Satiresendung "Dorfers Donnerstalk" gehalten hatte. Das aktuelle Programm von Roland Düringer heißt "Wir - Ein Umstand". In der Fernsehserie "Der wilde Gärtner" outete sich Düringer als ambitionierter Hobbygärtner. Mit der ORF-Serie "Die Gipfelzipfler" zeigte er sich als Möchtegern-Schlagerstar. Seinen größten Erfolg feierte Roland Düringer bisher mit dem Film "Hinterholz 8", der 1998 in Österreich nur von "Titanic" von Platz eins der Kino-Hitliste verdrängt werden konnte. Im selben Jahr erhielt Düringer den österreichischen Fernsehpreis Romy in der Kategorie "Bester Schauspieler". Düringer wirkte in den Erfolgsproduktionen "Muttertag", "Freispiel" und "Poppitz" mit. Außerdem ist er aus den ORF-Serien "Kaisermühlen Blues" und "MA 2412" bekannt (jeweils am Freitag ab ca. 23.05 Uhr in ORF eins zu sehen). Seine Kabarett-Karriere startete Roland Düringer 1983 als Mitglied der Gruppe Schlabarett, der auch Alfred Dorfer, Andrea Händler und Reinhard Nowak angehörten. Seit 1994 steht Roland Düringer mit Soloprogrammen auf der Bühne.

Katharina Saalfrank ist aus dem deutschen Privatfernsehen als "Super Nanny" bekannt. In der gleichnamigen Dokusoap coachte sie überforderte Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder. Das Format wurde inzwischen eingestellt. Katharina Saalfrank ist Diplompädagogin und Musiktherapeutin. Ihr aktuelles Buch, in dem sie die These vertritt "Kinder brauchen keine Erziehung", heißt "Du bist o. k., so wie du bist". Im Buch "Glückliche Kinder brauchen starke Eltern" gibt sie Antworten auf Erziehungsfragen. 2010 veröffentlichte sie die Single "Ein Funke Hoffnung". Den Song produzierte sie mit Luci van Org, die in den 90ern als Lucilectic bekannt wurde.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben: All inclusive", 23.00 Uhr

Der Urlaub steht bevor. Viele Menschen zieht es ans Meer, auf dasselbe zieht es schon deutlich weniger, weil ihnen dabei gerne schlecht wird. Die Folge ist Erbrechen. Manche Lebewesen (Pferde und Ratten z. B.) sind dazu gar nicht in der Lage. Uns Menschen hingegen bereitet das keinerlei Schwierigkeiten. Martin Puntigam, Univ.- Prof Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber erklären in der letzten Ausgabe vor dem Sommer, wie man Seekrankheit vermeidet, wann Wasser bergauf rinnt und wie man einen Eis-Phallus baut.

"Sendung ohne Namen - Gesichter", 23.30 Uhr

"Gesichter. Wir sind von ihnen umschwirrt. Prominent oder unprominent. Jeden Tag kommen welche dazu, die wir uns merken sollen. Das Gesicht ist das, woran wir uns erkennen. Aber wenn wir zu lange hineinsehen, dann kommt uns das eigene ganz fremd vor." Eine "Sendung ohne Namen" über Gesichter - eine Sendung ausschließlich mit Gesichtern. Face it.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at