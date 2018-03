Rauch: Rote Träumereien von nie versiegenden Geldquellen

Nein zu neuen Schulden und Faymann-Steuern - Wirtschaft beflügeln

Wien, 24. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ verliert sich in einer Traumwelt. Mag sein, dass es dort niemals versiegende Geldquellen gibt und dort mit den Millionen um sich geworfen wird. In der

realen Welt sieht das allerdings anders aus", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum Auftritt von Finanzstaatssekretär Schieder im Ö1-"Morgenjournal". Die Versprechungen der Sozialisten sind unseriös und würden dazu führen, dass Österreich das Ziel eines ausgeglichen Haushaltsdefizits im Jahr 2016 weit verfehlt. Rauch weiter: "Kanzler Faymann kann nicht erklären, woher die versprochene halbe Milliarde Euro pro Jahr kommen soll. Diese Summe wird kaum ohne Neuverschuldung erreicht werden können. Doch neue Schulden sind ein Raubbau an kommenden Generationen und hemmen das Wachstum unseres Landes. Auch renommierte Experten wie Bernhard Felderer, Präsident des Staatsschuldenausschusses, warnen vor großen Konjunkturpaketen auf Pump. Was Österreich jetzt wirklich braucht, sind neue Arbeitsplätze – und keinen Wettbewerb, wer mehr Steuergeld ausgibt!" Gegen eine Finanzierung über neue Steuern kämpft die ÖVP mit aller Kraft. "Faymann-Steuern sind Gift für die Wirtschaft und schaden dem Wirtschaftsstandort Österreich langfristig. Unser Land braucht eine beflügelte Wirtschaft, die mehr Arbeitsplätze schafft", betont der ÖVP-General. ****

Rauch unterstreicht die ÖVP-Maßnahmen: "Wir brauchen jetzt budgetneutrale Wirtschaftsimpulse und konjunkturbelebende Maßnahmen, wie den vorgezogenen Ausbau von Schulen und Kindergärten und die Errichtung von Hochwasser-Bauten." Auch der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, den Schieder im "Morgenjournal" forderte, ist bereits auf Schiene. "Es ist scheinbar an Schieder vorbeigegangen, dass Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner bereits vergangenen Dienstag im Ministerrat den Ausbau um 100 Millionen Euro eingebracht hat. Die ÖVP hat die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Mit konjunkturbelebenden Maßnahmen für die heimische Wirtschaft geht die ÖVP den richtigen Weg, ohne neue Schulden zu Lasten unserer Kinder!"

