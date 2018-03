VP-Juraczka ad Rechnungsabschluss: Stadt soll sparen statt Menschen in Taschen zu greifen

Wiener VP-Chef bezeichnet Rot-Grün als teuerstes Experiment aller Zeiten

Wien (OTS) - "Es ringt mir nahezu schon Bewunderung ab, wie wortreich Sie diesen Rechnungsabschluss schön reden und Kritik fast schon schnippisch abtun", so ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka heute im Gemeinderat in Richtung von Finanzstadträtin und Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

Man könnte direkt den Eindruck gewinnen, dass es keine Gebührenerhöhungen und kein explodierendes Budgetdefizit gebe, so Juraczka weiter: "Wenn man Ihre Rede zusammenfasst, Frau Vizebürgermeisterin, dann gebe ich Ihnen für Ihre Eloquenz 1 bis 2. In Sparsamkeit bekommen sie aber ein astreines nicht genügend!"

Wenn Brauner von Entlastungen spreche, spielen Abwasser-, Hunde-, Müll- und sonstige erhöhte Gebühren offensichtlich keine Rolle, kritisierte Juraczka: "Ja zu Ihrem Bekenntnis zum Ausbau der Kindergärten, der nicht nur familienpolitisch sondern auch integrationspolitisch von großer Bedeutung ist. Das kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Menschen in allen Bereichen mit Gebührenerhöhungen zu kämpfen haben."

Wenn man die Reduzierung der Parkpickerl-Kosten um 15 Euro unter "Entlastung" subsummiere, müsse man schon dazu sagen, dass "in fünf zusätzlichen Bezirken neu abkassiert wird", so Juraczka, der auch das Lob für das Top-Jugendticket relativierte: "Das ist eine gute Sache. Aber gleichzeitig werden alle anderen Tickets verteuert und die Stadt muss jährlich über 700 Millionen an die Wiener Linien zuschießen."

"Wien leidet unter SPÖ-Führung an der höchsten Arbeitslosenrate, einer exorbitanten Gebührenlawine und einer unglaublichen Schuldenexplosion. Und Grün schaut als Koalitionspartner zu", so der ÖVP-Stadtrat, der darauf hinwies, dass Wien 2013 im Jahresschnitt über zehn Prozent Arbeitslosenrate droht: "Und angesichts dieser Fakten spricht Bürgermeister Michael Häupl anlässlich der rot-grünen Halbzeitbilanz von Luxusproblemen? Na servas: SPÖ, die Partei der Arbeit!"

"Und Grün schaut zu, auch bei der Senkung der Wirtschaftsförderung und der gleichzeitigen Erhöhung der U-Bahnsteuer, die zu den Lohnnebenkosten zählt, um sagenhafte 177 Prozent", so Juraczka in Richtung der Grünen: "Sie schaffen es sogar und haben dabei keinen Genierer, zu begeisterten Verteidigern des Valorisierungsgesetzes zu werden. Sie sind im Erfinden neuer Belastungen zudem sehr gelehrige Schüler."

Wenn man angesichts einer Schuldenexplosion von 1,87 Mrd. Anfang 2010 auf nunmehr 4, 35 Mrd. von Konsolidierung spreche sei dies blanker Hohn. Darüber könne man auch mit "klassenkämpferischen Tönen", wie sie die Finanzstadträtin angesichts der hohen Anzahl an Mindestsicherungsbeziehern angeschlagen habe, nicht ablenken: "Es steht außer Zweifel, dass wir armen Menschen helfen müssen und wollen. Aber es muss die Frage erlaubt sein, warum es gerade in Wien so viele Mindestsicherungsbezieher gibt. Das muss wohl an der verfehlten Wirtschaftspolitik der Stadtregierung liegen. Außerdem ist unser Grundsatz nicht den Wohlstand zu bekämpfen, sondern die Armut", so der Wiener VP-Chef, der der Stadtregierung abschließend ein Zitat des legendären CSU-Politikers Franz-Joseph Strauß mit auf den Weg gab:

"Der Reichtum eines Landes kommt nicht vom Umverteilen, sondern vom Fleiß und der Arbeit der Menschen - in diesem Sinne sollten Sie als Stadtregierung das eigene Sparpotential ausschöpfen anstatt den Menschen ständig mit beiden Händen in die Taschen zu greifen!"

