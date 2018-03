Ursula Strauss und Gregor Seberg - zu hören im "Universum"

In "Känguru Dundee - Drama im Outback" am 25. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In "Drama im Outback", dem letzten Teil der zweiteiligen "Universum"-Dokumentation "Känguru Dundee - Der Känguru-Flüsterer" entscheidet sich am Dienstag, dem 25. Juni 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2, ob der ungewöhnliche Tier-Papa Chris Barnes, genannt Brolga, seine Mission erfüllen und die von ihm aufgezogenen Baby-Kängurus wieder in die Freiheit entlassen kann. Dafür muss der ehemalige Kickboxer und Zwei-Meter-Mann alle Tricks anwenden, die er in den 20 Jahren gelernt hat, in denen er sich mit Kängurus auseinandergesetzt hat. Gregor Stuhlpfarrer hat die BBC-Produktion von Andrew Graham-Brown und Tom Mustill für die deutsche Fassung bearbeitet.

Zu einem außergewöhnlichen Auftritt kommt in "Känguru Dundee - Der Känguru-Flüsterer" auch die Crème de la Crème der österreichischen TV-Krimi-Szene: "Schnell ermittelt"-Kommissarin Ursula Strauss erzählt die rührende Story aus dem australischen Outback. "Soko Donau"-Oberstleutnant Gregor Seberg leiht dem Känguru-Flüsterer seine Stimme. Die deklarierten "Universum"-Fans Strauss und Seberg agieren damit erstmals im Doppel - nicht vor der Kamera, sondern hinter dem Mikrofon.

Amy, William und Daisy sind der Lebensmittelpunkt von Chris "Brolga" Barnes. Die drei Baby-Kängurus leben in Brolgas Wildtierreservat nahe der australischen Stadt Alice Springs mitten im Outback. Für mehrere Monate pflegt der 40-Jährige die Jungtiere, deren Mütter am Stuart-Highway totgefahren wurden. Für den Menschen ist diese Fernverkehrsstraße unverzichtbar, für die dort lebenden Kängurus kommt sie einer Todesfalle gleich. Denn Tausende Beuteltiere werden Jahr für Jahr auf genau dieser Straße totgefahren. Manchmal gibt es trotzdem kleine Wunder - nämlich dann, wenn Känguru-Babys im Beutel der getöteten Mütter überleben.

Brolgas Job ist hart. Rund um die Uhr ist er für Amy, William und Daisy da: Er füttert sie alle vier Stunden mit laktosefreier Milch, trägt die Jungtiere in einem Polsterbezug dicht an seinem Körper, um sie die Wärme spüren zu lassen, die sie vom Beutel der Muttertiere gewohnt sind. Schritt für Schritt macht er sie mit den Gefahren und Herausforderungen der Wildnis bekannt, damit sie bereit sind, eines Tages den Schritt in die Freiheit zu gehen.

Brolga nimmt die Kleinen mit ins Outback, um ihnen die Regeln des Buschs näherzubringen - dem Einmaleins der Wildnis. "Man kann sie beobachten, wie sie eine Echse oder einen Käfer verfolgen", erzählt Brolga. "Dabei betrachten sie das Tier fast so, als würden sie sich fragen: Kann ich das essen? Und ich denke mir: Naja, nicht wirklich, denn ihr seid ja Pflanzenfresser." Bevor der Känguru-Nachwuchs zurück in die Freiheit gelangt, muss Brolga ihn auch von der laktosefreien Milch entwöhnen. Stufenweise bekommen die Tiere weniger Milch, dafür gibt Brolga ihnen Blätter, Gräser und Wurzeln zu fressen - ganz so wie im Busch eben.

Für die Erfüllung seiner Mission - "Das Ziel ist es, sie auszuwildern" - gibt Brolga sein letztes Hemd. Trotzdem schaffen es nicht alle Kängurus zurück in die Freiheit. Einige wurden am Highway zu schwer verletzt, um allein in freier Wildbahn überleben zu können. Die übrigen Känguru-Jungtiere erlangen die Freiheit wieder - und damit jenes Leben, das sie im Beutel der Mutter, am Asphalt des Stuart-Highways, beinahe verloren haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at