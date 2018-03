Neuer CEO wird Weichen Richtung Wachstum stellen

Freinberg (OTS) -

Holländer Jan Willem Jongert wird CEO

International erfahrener Manager aus der Intralogistik

Wachstum ist Fokus der Gruppe

Der oberösterreichische Nutzfahrzeug-Hersteller Schwarzmüller erhält ab Juli mit Jan Willem Jongert einen neuen CEO. Das gab der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Johannes Hochleitner, heute, Montag, 24. Juni, am Unternehmenssitz in Freinberg bekannt. Das operative Management der Schwarzmüller-Gruppe wird damit auf vier Personen erweitert. Für Hochleitner unterstreicht das Unternehmen mit dieser Personalbestellung die 2012 beschlossene Expansionsstrategie:

"Schwarzmüller wird einen Wachstumskurs einschlagen und ein Stück globaler werden. Dieses Ziel steht im Fokus des neuen CEO."

Jongert wird der Geschäftsführung in allen operativen Gesellschaften vorstehen. Er berichtet direkt an die ebenfalls im vergangenen Jahr eingerichtete Schwarzmüller-Holding, in der die Eigentümerinnen Beate Paletar und Manuela Hasenberger-Schwarzmüller die Unternehmensgruppe steuern. Neben Jongert gehören der Geschäftsführung Thomas Lindinger (Finanzen), Thomas Schmalzer (Produktion) und Ernst Baumberger (Vertrieb) an.

Internationale Erfahrung

Der 49-jährige Holländer wechselt vom global tätigen deutschen Stapler-Hersteller Jungheinrich zu Schwarzmüller. Zuletzt war er in China tätig und leitete den Vertrieb in der Region Asien und Pazifik. Er ist ein international erfahrener Manager mit Schwerpunkt Vertrieb und General Management. Außer in China war er für Jungheinrich in Osteuropa und Russland tätig. Für den neuen CEO ist Schwarzmüller ein "Hidden Champion", der aufgrund seiner Leistungsfähigkeit große Chancen auf den internationalen Märkten besitzt. Das Unternehmen behaupte in einem hart umkämpften, sich verändernden Markt seine Stellung durch hervorragende Qualität und einen höheren Kundennutzen, so Jongert. Er sehe seine Hauptaufgabe darin, für diese Kernkompetenzen neue Wachstumsfelder aufzubauen, betonte der neue CEO.

Jongert wurde 1964 in Rotterdam geboren, wo er Maschinenbau studierte und seine Karriere in der innerbetrieblichen Logistik begann. Sein beruflicher Weg führte ihn 2000 nach Deutschland zu Jungheinrich. Dort war er unter anderem im Vertrieb, im Business Development und im General Management tätig. Er sieht sich als international ausgerichtet, sozial kompetent und führungsstark.

Neue Absatzchancen schaffen

Die Schwarzmüller-Gruppe hat sich 2012 einer Wachstumsstrategie verschrieben. Das Unternehmen will mit neuen Produkten in den europäischen Kernmärkten sowie in neuen Märkten wieder ausreichendes Wachstum erzielen. Für das laufende Jahr 2013 halte die Schwarzmüller-Gruppe am Umsatzwachstum von 229 auf rund 240 Millionen Euro fest, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Hochleitner.

Über Schwarzmüller

Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der größten Nutzfahrzeughersteller Europas und hat sich mit der Präsenz in 20 europäischen Ländern als einer der führenden Anbieter für gezogene Nutzfahrzeuge in Zentral-, Südost- und Osteuropa positioniert. Das Unternehmen fertigt jährlich rund 7.000 Nutzfahrzeuge, beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter und erwirtschaftet in der Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 229 Mio. Kontinuierliche Neuentwicklungen, jahrzehntelange Erfahrung und höchste Qualität zeichnen die vielfältige Produktpalette in den Bereichen Plateau-, Kipp-, Kühl-, Tank-, Tieflade-, Container-, und Holz/Rungenfahrzeuge aus. Neben den Produktionsstandorten Österreich (Hanzing), Tschechien (Zebrak) und Ungarn (Budapest) steht ein europaweites Netz von Servicestützpunkten entlang der bedeutenden Verkehrs- und Transitrouten für schnelle Reparatur und Ersatzteilversorgung. Außerdem sorgt ein bestens ausgestatteter Mietfahrzeugpool für die optimale Umsetzung der individuellen Transportanforderungen der Kunden. Somit kann Schwarzmüller als der führende Komplettanbieter in der Trailer-Branche bezeichnet werden.

