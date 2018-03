Kapsch Technologie sorgt für Sicherheit auf der Zugstrecke Mekka-Medina

Hochgeschwindigkeitsbahn auf der Pilgerstrecke zwischen den heiligen Städten wird von Kapsch mit GSM-R ausgestattet

Wien/Jeddah (OTS) - Die weltweite Anerkennung als GSM-R Spezialist hat Kapsch CarrierCom einen äußerst prestigeträchtigen Auftrag im Königreich Saudi Arabien eingebracht. Kapsch Technologie wird in Zukunft für sicheren Zugverkehr auf der 450 km langen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den heiligen Städten Mekka und Medina sorgen. Auf der Pilgerstrecke wird die neueste Technologie auf Basis ERMTS Level 2 eingesetzt. Kapsch wurde von Indra und der Saudi Railways Organization vor allem wegen seiner Erfahrungen bei sicheren Systemarchitekturen und seinen Referenzenprojekten mit vergleichbar hohen Anforderungen ausgewählt.

Die neue Hochgeschwindigkeits-Zugstrecke von Mekka über Jeddah nach Medina wird mehrere städtische Gebiete sowie den internationalen König Abdulla Flughafen verbinden. Dazwischen erstrecken sich ausgedehnte Wüsten mit schwierigen klimatischen Bedingungen und hohen Temperaturschwankungen. Neben den klimatischen und topografischen Herausforderungen, die bei Errichtung und Betrieb der technischen Ausrüstung entlang der Bahnlinie gemeistert werden müssen, hat die Route große religiöse und kulturelle Bedeutung. Muslimische Pilger aus aller Welt sollen künftig mit Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h durch Saudi Arabien zu den heiligen Orten reisen. Bahnkommunikation auf Basis von GSM-R Technologie ist eine wichtige Voraussetzung für den sicheren und reibungslosen Betrieb dieser Bahnstrecke.

Vierfache Netzabdeckung und voll redundanter Core

Um diesen sicherzustellen, wurde eine besonders ausfallsichere Architektur konzipiert. Die Netzabdeckung entlang der Bahnstrecke ist gleich vierfach. Sollten also in einem Gebiet drei Basisstationen ausfallen, kann eine vierte noch immer das gesamte Areal versorgen. Der auf der neuesten R4 Technologie basierende Core ist voll redundant und wird an zwei unterschiedlichen Standorten betrieben. "Wir konnten diesen Auftrag vor allem deshalb gewinnen, weil der Auftraggeber Sicherheit und Expertise als Schlüsselkriterien definiert hat. Wir haben bei einem Projekt in Algerien Erfahrungen mit ähnlichen Umgebungsbedingungen gesammelt und schon mehrere Hochgeschwindigkeitstrecken mit ähnlich anspruchsvollen Lösungen auf Basis von ERMTS Level 2 Technologie ausgestattet. Es freut uns ganz besonders, dass Kapsch zum Reisekomfort und zur Sicherheit auf der weltweit bedeutendsten Pilgerroute beitragen kann", so Michel Clement, Vice-President Railways von Kapsch CarrierCom.

Mehrere Jahre Vertragslaufzeit

Bereits seit 2009 wird an dieser Bahnlinie gebaut. Für Kapsch startet das Projekt 2013. In einer ersten Phase wird die komplette GSM-R Infrastruktur aufgebaut und getestet. Danach wird Kapsch Indra und das Konsortium der Vertragsnehmer bei Betrieb und Wartung unterstützen. Die Laufzeit dafür ist 12 Jahre.

Kapsch CarrierCom ist ein global tätiger Systemintegrator und bietet End-to-End-Telekommunikationslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Bahnbetreiber, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Unternehmen, die Echtzeit-Asset-Management-Lösungen benötigen. Für Kunden aus der ganzen Welt ist Kapsch CarrierCom ein vertrauenswürdiger Partner. Neben Lösungen für unternehmens- und geschäftskritische Telekommunikation bietet Kapsch CarrierCom ein komplettes End-to-End-Dienstleistungsspektrum. Mit einem starken Fokus auf Innovationen in insgesamt acht Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien und strategisch wichtigen Partnerschaften zählt Kapsch CarrierCom zu den Know-how-Trägern in der Telekom-Industrie. Kapsch CarrierCom ist Teil der Kapsch Group und hat ihren Sitz in Wien.

