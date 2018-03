VP-Anger-Koch: Schwimmsportzentrum muss endlich realisiert werden

Wien (OTS) - "Die Schilderungen der ehemaligen Olympia-Teilnehmerin im Wasserspringen, Veronika Kratochwil zeigen wieder einmal deutlich wie schlecht es um den Schwimmsport in Wien bestellt ist", so ÖVP Wien Sportsprecherin Gemeinderätin Ines Anger-Koch in Reaktion auf den Gastbeitrag in der heutigen "Presse".

"Die Beschreibungen von Kratochwil zeichnen ein tristes Bild, das einer Weltstadt wie Wien, die sich selber gerne als Sportstadt rühmt, nicht würdig ist. Der Wiener Schwimmsport steht stellvertretend dafür, dass die Spitzensportler in dieser Stadt keine ausreichenden Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Die ÖVP Wien mahnt seit Jahren ein adäquates Sportstättenkonzept, eine Mehrzweckhalle sowie angesichts der evidenten unhaltbaren Trainingsmöglichkeiten ein Schwimmsportzentrum ein", so Anger-Koch weiter.

"Auf die eklatanten Probleme in der Wiener Sportinfrastruktur folgen stets nur leere Versprechungen seitens der Stadtregierung. Es ist hoch an der Zeit endlich die notwendigen Investitionen zu tätigen, im Sinne der Sportler sowie der Wienerinnen und Wiener", so Anger-Koch abschließend.

