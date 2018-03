30. Donauinselfest: 3,2 Millionen Besuche und ein Feuerwerk an Highlights

Erfolgreiche Bilanz: Buntes und abwechslungsreiches Programm, drei Tage schönstes Sommerwetter, keine gröberen Zwischenfälle und ein neuer Besuchsrekord

Wien (OTS/SPW) - Heute Montag zogen die Veranstalter Bilanz über das 30. Donauinselfest. LAbg. Christian Deutsch, Landesparteisekretär der SPÖ Wien und Thomas Waldner, Projektleiter des Donauinselfestes zeigten sich beide mit dem Verlauf des großen Jubiläumsfestes sehr zufrieden: "Das Fest war ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Die BesucherInnen feierten drei Tage gemeinsam friedlich bei Europas größtem Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Und mit beeindruckenden 3,2 Millionen Besuchen geht das diesjährige Inselfest als das bisher größte in die 30jährige Erfolgsgeschichte des Donauinselfestes ein." ****

Der "stärkste" Tag war diesmal der Samstag mit 1,2 Millionen Besuchen. Dies ist aber nicht nur auf das Wetter zurückzuführen -denn dieses zeigte sich an allen drei Tagen von seiner besten Seite -sondern vor allem auf das Feuerwerk an Highlights, das der zweite Tag des Donauinselfestes bot: Österreichs Olympiastars Michaela Kirchgasser, Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer sowie Wolfgang und Andreas Linger - im Rahmen des Olympic Day - live auf der Donauinsel, eine spektakuläre Flugshow, musikalische Top-Stars von A bis Z und das jetzt schon legendäre Versöhnungskonzert von Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich auf der Wien Energie / Radio Wien Fest - Bühne. Aber auch am Freitag und Sonntag bot das Donauinselfest ein buntes und abwechslungsreiches Programm, bei dem garantiert für jeden Geschmack etwas dabei war: Konzerte aus allen musikalischen Genres und ein noch bunteres und größeres Sport- und Familienprogramm als in den 29 Jahren davor.

Die Veranstalter betonten, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten ausgezeichnet funktioniert hat. "Ein ganz besonderer Dank gilt allen MitarbeiterInnen, der Wiener Polizei, der Wiener Feuerwehr, dem Arbeiter Samariterbund, allen beteiligten Magistratsabteilungen und den zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen. Ohne ihren Einsatz wäre es nicht möglich, dass wir heute eine so erfolgreiche Bilanz über das 30. Donauinselfest ziehen können", so Deutsch und Waldner.

Auch das vorbildliche Sicherheitskonzept, das im heurigen Jahr noch weiter ausgebaut wurde, hat sich bestens bewährt. An allen drei Tagen feierten die BesucherInnen friedlich gemeinsam bei Europas größtem Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Die Sicherheitszentrale meldete keine gröberen Zwischenfälle und die Einsätze der Rettungs-und Sicherheitsorganisationen hielten sich wie auch in den vergangenen Jahren absolut im Rahmen.

Alle Pressemitteilungen und druckfähige Bilder zur redaktionellen Verwendung finden sich auf der offiziellen Website unter http://www.donauinselfest.at. (Schluss) sv

