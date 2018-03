Vilimsky: Rauch will nur vom Totalversagen der ÖVP-Integrationspolitik ablenken!

Wien (OTS) - Mit einer holprigen und wenig durchdachten Stellungnahme will heute ÖVP-Generalsekretär Rauch offenbar vom Totalversagen der ÖVP-Integrationspolitik ablenken. Wenn um die zehntausend Türken de facto gegen den westlichen Wertekanon und für den umstrittenen Türkenführer Erdogan mitten im Herzen Wiens demonstrieren, dann beweist dies in erschreckender Weise, dass weder die ÖVP noch ÖVP-Integrationsstaatssekretär Kurz auch nur den geringsten Erfolg in der Integrationspolitik verzeichnen konnten, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Strache habe völlig recht, wenn er sage, dass jedem die Heimreise frei stehe, wenn er derart gravierend mit Österreich und seiner Gesellschaft unzufrieden sei. "Wenn Zuwanderer, insbesondere Türken, weder mit ihrem Kopf noch ihrem Herzen in Österreich angekommen sind und für eine Gesellschaftsordnung wie in der Türkei eintreten, dann sind sie in der Alpenrepublik mit Sicherheit falsch am Platz bzw. ist die Heimreise die richtige Conclusio daraus. Das gesamte Integrationsstaatssekretariat hätte man sich sparen können, wenn man sich vor Augen führe, wie blamabel sich gestern das Scheitern der Integrationspolitik manifestiert habe. Rauch werde es nicht gelingen, vom Versagen seiner Partei abzulenken, so Vilimsky.

