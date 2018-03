RfW NÖ: Tiefe Trauer um Landesobmann KommR Walter Fischer

Freiheitlicher Wirtschaftpolitiker erlag 62-jährig seiner schweren Krankheit, FPNÖ-Chefs würdigen Fischers "stetes Eintreten für gerechtere Wirtschaftspolitik"

St. Pölten (OTS) - Am Sonntag, den 23.6.2013, erlag der langjährige Landesobmann des Ringes freiheitlicher Wirtschaftstreibender NÖ, KommR Walter Fischer, 62- jährig einer schweren Krankheit. Fischer war bis zuletzt unter anderem Mitglied des Bundes- und NÖ Landeswirtschaftsparlaments sowie Mandatar in diversen Fachgruppen und Spartenausschüssen. Weiters war er Geschäftsführer der eines Erdbau- und Transportunternehmens.

Tief betroffen vom Ableben des RfW-Landesobmanns zeigt sich die Parteispitze der FPÖ NÖ - Landesparteiobmann NAbg. Dr. Walter Rosenkranz und der gf. Landesparteiobmann NAbg. Ing. Christian Höbart: "Mit Walter Fischer verliert die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft einen engagierten Mitstreiter für eine gerechtere und bessere Wirtschaftspolitik. Sein Eintreten besonders für die Klein- und Mittelunternehmer unseres Landes und gegen Parteibuchwirtschaft sowie Kammerwillkür wird uns stets Vorbild sein. Allen voran aber bleibt der Mensch und Freund Walter Fischer in ewiger Erinnerung. Unsere Gedanken gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie, welcher wir im Namen der NÖ Freiheitlichen unser aufrichtiges Beileid aussprechen", so Walter Rosenkranz und Christian Höbart.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

Tel.: T:02742/9005 13708,M:0664/825 76 94

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at