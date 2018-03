40. Wiener Gemeinderat (1)

Rechnungsabschluss 2012

Wien (OTS) - Die Sitzung begann um 9.00 Uhr mit einer Trauerminute für Rudolf Pöder. Der Ehrenbürger der Stadt Wien und ehemalige Präsident des Nationalrates war am 9. Juni verstorben.

Die Generaldebatte eröffnete Vizebürgermeisterin Mag. Renate Brauner (SPÖ). Der Rechnungsabschluss umfasse 365 Seiten und sei besonders transparent, sagte sie: Er sei öffentlich im Internet abrufbar. Wien habe ein Bruttorealprodukt (BRP) von 77 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der aktuelle Schuldenstand der Stadt betrage 5,3 Prozent des BRP. Dies sei nicht einmal ein Zehntel der kritischen Grenze von 60 Prozent laut EU-Vorschrift. Der Pro-Kopf-Schuldenstand belaufe sich auf 2.500 Euro, was unter dem Österreich-Schnitt von 2.900 Euro liege. Die Finanzpolitik der Stadt habe 2012 auf drei Säulen beruht, sagte Brauner: Investitionen gegen die Wirtschaftskrise, ein Konsolidierungskurs zur Steigerung der Effizienz sowie Maßnahmen für die soziale Gerechtigkeit.

Jetzt sei nicht die Zeit für Austerität, mahnte Brauner. Die öffentliche Hand müsse investieren, um die Konjunktur am Laufen zu halten. Dann nannte sie einige Zahlen und Beispiele aus dem letzten Jahr. Über Förderprogramme der Wirtschaftsagentur Wien seien rund 1.300 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen worden. Zudem hätten sich über 100 Unternehmen neu in Wien angesiedelt, was zusätzlich 1.450 neue Stellen bedeutete. 375 Millionen Euro seien in die Sanierung von Wohnungen geflossen, 650 Millionen Euro habe die Stadt in Kinderbetreuung investiert. Mit 19.000 Krippen- und 53.000 Kindergartenplätzen sei Wien Spitzenreiter. In dem Zusammenhang versprach Brauner: Der gratis Kindergarten bleibe auf jeden Fall erhalten.

Dann nahm Brauner Bezug auf den Konsolidierungskurs, den die Stadt eingeschlagen habe. Gesundheitsreform und Spitalskonzept seien Herzstücke dessen. Während die Qualität der Leistungen unverändert hoch bleibe, würden Kosten gesenkt und die Effizienz somit gesteigert. Freigewordene Mittel würden wiederum in Zukunftsprojekte investiert.

Soziale Gerechtigkeit sei die dritte Säule ihrer Finanzpolitik, sagte Brauner. 2,7 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr für Sozialleistungen ausgegeben worden. Das betreffe in erster Linie Pflege sowie die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Weitere Maßnahmen für soziale Gerechtigkeit seien zum Beispiel gratis Kindergarten, Ausbildungsgarantie für Jugendliche und der Qualifikationsplan 2020. 28.000 Menschen hätten alleine im letzten Jahr von den verschiedenen Programmen des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungs Fonds (WAFF) profitiert. Der Schutz der Daseinsvorsorge vor Privatisierung sei Brauner ein zentrales Anliegen. Sämtliche Gebühren flössen ausschließlich in den Ausbau dieser Leistungen. Auch der soziale Wohnbau sei ein deutliches Zeichen für die Gerechtigkeit der Stadtpolitik. Jährlich entstünden in Wien 5.000 bis 6.000 geförderte Wohnungen neu. Das dämpfe die Mietpreise im Allgemeinen; Wohnen in Wien sei deutlich billiger als in vergleichbaren Metropolen.

Zuletzt warf Brauner einen Ausblick auf die nächsten Jahre. Wien werde seine Neuverschuldung sukzessive reduzieren und strebe 2016 ein Nulldefizit an. Mit den Schwerpunkten Investitionen, Konsolidierung sowie Gerechtigkeit war Brauner zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen. (forts.) joh/esl

