Walser zu Aufnahmeprüfungen an AHS: Spindelegger will Zweiklassengesellschaft bei Bildung

ÖVP dreht bei Bildung Rad der Zeit zurück

Wien (OTS) - "Mehr als 40 Jahre nach ihrer Abschaffung die Aufnahmeprüfung an die Gymnasien wieder einführen zu wollen, gleicht einer bildungspolitischen Geisterfahrt! Spindelegger treibt damit die bildungspolitische Retropolitik der ÖVP auf die Spitze", sagt Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen.

"Was dem ÖVP-Obmann da eingefallen ist, lässt Schlimmes befürchten, wenn es im Herbst zu einer Neuauflage von Schwarz-Blau mit einer Prise Stronach kommen sollte", so Walser. Aufnahmeprüfungen an die AHS kommen für die Grünen nicht in Frage. Sie wurden 1971 mit guten Gründen abgeschafft, weil sie nicht aussagekräftig sind: "Die Bildungslaufbahn für Kinder mit zehn Jahren kann nicht durch eine punktuelle Prüfung bestimmt werden."

Der Spindelegger-Vorschlag ist auch deshalb unverantwortlich, weil er noch mehr Stress in die Familien von Volksschulkindern bringen würde:

"Punktuelle Prüfungen sind ungerecht, das eine Kind ist sehr nervös, das andere hat gerade eine Krankheit überstanden, das dritte den Prüfungsstoff in der Volksschule gar nicht durchgenommen. Soll jetzt dieses Kind dafür bestraft werden, weil die Lehrkraft in der 4. Klasse einen anderen Schwerpunkt gewählt hat?"

"Die ÖVP will auf Biegen und Brechen eine Zweiklassengesellschaft im Bildungsbereich vertiefen, wir wollen das Gegenteil", so Walser, der die ÖVP abschließend daran erinnert, dass ihre Schwesterparteien in Skandinavien oder auch in Südtirol im Gegensatz zu ihr die Zeichen der Zeit erkannt haben und auf moderne Gesamtschulmodelle setzen:

"Die erbringen deutlich bessere Leistungen und verbreiten gleichzeitig viel weniger Stress! Die ÖVP muss ihre Reformblockade aufgeben, statt ständig Eltern und Lehrkräfte zu verunsichern."

