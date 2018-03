Ärztekammer zum Internationalen Anti-Drogentag: Österreich hat vorbildliche Suchttherapie

Politisch motivierte Attacken auf bewährtes Behandlungssystem kontraproduktiv - Niedergelassene Ärzte spielen zentrale Rolle in der Versorgung

Wien (OTS) - "Heroinabhängigkeit ist eine der schwersten psychiatrischen Krankheiten. Wie jede andere schwere Krankheit auch muss sie medizinisch qualifiziert behandelt werden. Mit der Substitutionstherapie haben wir in Österreich eine hervorragende Regelung für Suchtkranke", betonte der Leiter des Referats für Substitutionsfragen in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Norbert Jachimowicz, anlässlich des Internationalen Anti-Drogentages am 26. Juni. "Von den politisch Verantwortlichen ist aus ärztlicher Sicht mit Nachdruck zu fordern, bei diesen Therapien keine politisch motivierten Einschnitte vorzunehmen. Doch leider wird vielfach mit unqualifizierten Argumenten gegen diese bewährte Form der Suchttherapie Stimmung gemacht. Wenige Fälle missbräuchlicher Anwendung von Suchtmedikamenten dienten als Vorwand, den Nutzen eines international anerkannten Behandlungsverfahrens anzuzweifeln", kritisierte Jachimowicz Montag in einer Aussendung.

Im Rahmen einer Substitutionstherapie bekommen Suchtkranke ärztlich verschriebene und vom Amtsarzt genehmigte Medikamente, die Heroin-Entzugserscheinungen unterdrücken. Die Vorteile:

Folgeerkrankungen wie Infektionen werden vermieden, Entzugserscheinungen gelindert und die Sterblichkeit Suchtkranker um zwei Drittel gesenkt. Die Gesellschaft verhindert auf diese Weise Beschaffungskriminalität und -prostitution sowie Gefängniskosten. Außerdem erspart jeder in die Behandlung investierte Euro dem Gesundheitssystem Kosten in der Höhe von 12 Euro.

"Jede Beschränkung der derzeitigen therapeutischen Möglichkeiten wäre ein Schritt zurück", warnte Jachimowicz. "Suchtkranke sollten mit allen zur Verfügung stehenden Methoden therapiert werden können, so wie es auch bei jeder anderen Erkrankung selbstverständlich ist." Aus ärztlicher Sicht sei deshalb eine möglichst breite Palette von Medikamenten wünschenswert, weil nicht jeder Abhängige auf jede Substanz gleich gut anspricht und aufgrund von Nebenwirkungen nicht jede Substanz gleich gut verträgt.

In Österreich stehen heute für die Substitutionstherapie Methadon und L-Methadon, Buprenorphin, Buprenorphin/Naloxon und orales Morphin in Retard-Form zur Verfügung. Bei den retardierten Morphinen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung nimmt Österreich eine führende Rolle ein, hierzulande sind diese Medikamente in der Suchttherapie bereits seit 1998 für Suchttherapie verfügbar. In der Schweiz zum Beispiel werden sie erst jetzt zugelassen.

Ein ÖÄK-Zusatzdiplom für Substitutionsärzte sorgt in Österreich für eine Behandlung auf hohem Niveau. Es besteht aus einer 40-stündigen Basisausbildung und der Verpflichtung zur permanenten Fortbildung. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte spielen in der Substitutionstherapie eine zentrale Rolle, was unter anderem den Vorteil habe, dass ein niedrigschwelliger Zugang den Einstieg in die Behandlung erleichtert, so Jachimowicz.

"Politik und Justiz sind aufgefordert, sich um die Bekämpfung der Kriminalität und des Schwarzmarktes zu kümmern, während Ärzte davon unbeeinflusst die richtigen Therapiemaßnahmen setzen", so Jachimowicz abschließend. (bk/ms)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (++43-1) 513 18 33