Ramadan feiern mit einem kostenlosen Arabisch Kurs im Juli bei Eton Institute

Wien (OTS) - Arabisch, eine der ältesten und am meist entlehnten Sprachen dieser Welt, zählt dank zahlreicher Literatur und Überlieferungen zu einer der interessantesten überhaupt. Ein Großteil der beliebtesten Sprachen der Welt hat seine Wurzeln in der arabischen Sprache - ein Beispiel wäre Spanisch. Eton Institute, das Top Sprachinstitut in 1010 Wien, bietet diesen Monat einen kostenlosen Arabisch Sprachkurs um seine Gemeinschaft sowohl mit der Kultur, Etikette, sowie mit den zahlreichen Traditionen und der Literatur der arabischen Welt, vertraut zu machen.

Mit diesem kostenlosen Kurs soll den Einwohnern Wiens eine Geschmacksprobe in die poetische und zugleich mystische arabische Kultur und Sprache vermittelt werden. Die TeilnehmerInnen erlangen eine solide Basis zu den Themen: persönliche Vorstellung, Begrüßung, Phrasen aus täglichen Alltagssituationen und vieles mehr.

Wichtiges:

Kostenloser Arabisch Sprachkurs

Wann? 08. Juli - 22. Juli 2013, Mo & Do, 16:15-17:45 Uhr

Wie viel? 10 Einheiten

Wo? Eton Institute, Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien

Anmeldung unter 0800 989889 oder contact @ eton.at

Anmeldegebühr inkl. Lernmaterial: 5 Euro

"Jedes Jahr war die Antwort für den kostenlosen Arabisch Kurs erstaunlich. Arabisch hat so viel zu der Geschichte der Welt, Erbe, Architektur, Literatur und Wissenschaft beigetragen. Arabisch ist eng mit den meisten Sprachen die wir sprechen verwurzelt, ohne dies unbedingt zu wissen. Die arabische Sprache hat enorm zum Verständnis und zur Entwicklung der Wissenschaft und der heutigen Geschäftswelt beigetragen. Das zeigt, wie vorteilhaft es wäre, diese Sprache nicht nur aus persönlichen sondern auch aus beruflichen Gründen zu erlernen. Wir freuen uns bereits sehr auf den kostenlosen Arabisch Kurs, da unsere Wurzeln in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegen und wir im September 2012 auch unser erstes eigenes Arabisch Lehrbuch mit dem Titel KhuTuwaat veröffentlicht haben ", erklärte Oana Toma, Operations Executive bei Eton Institute.

Bei Interesse am kostenlosen Arabisch Sprachkurs bittet das Institut um eine Anmeldung unter 0800 989889 oder contact @ eton.at oder unter folgenden Link:

http://www.eton.at/de/index.php/kostenloser-arabisch-kurs

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 5.Stock

Tel.: +43 1 890 4254

oana.toma @ eton.at