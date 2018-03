FPÖ-Mölzer: Wir haben den EU-Beitritt der Türkei verhindert

Aufgrund des jahrelangen Drucks von Europas Rechtsdemokraten sind die Beitrittsverhandlungen mit Ankara de facto abgebrochen

Wien (OTS) - Der De-facto-Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara sei nicht nur eine Folge der autoritären Politik des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, sondern vor allem der konsequenten und hartnäckigen Politik der patriotischen Parteien und Bewegungen Europas zu verdanken, erklärte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Und damit haben sie Europa einen wertvollen Dienst geleistet", fügte Mölzer hinzu.

Insbesondere wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass Parteien wie die FPÖ, der Front National, der Vlaams Belang oder die Lega Nord seit Jahren schon auf die EU-Unreife der Türkei hinwiesen. "Das kleinasiatische Land ist weder geographisch noch geistig-kulturell ein Teil Europas, sondern im Orient verankert. Wovon Millionen von Europäern zutiefst überzeugt sind, wurde von Europas Rechtsdemokraten artikuliert", hielt Mölzer fest.

Dadurch konnte wiederum, so der freiheitliche Europaabgeordnete, der Druck auf das politische Establishment in Ländern wie Österreich, Frankreich oder Italien erhöht werden. "Um nicht von den Wählern abstraft zu werden, und um zu verhindern, dass patriotische Parteien noch mehr Zulauf erhalten, schwenkten Wien, Paris und Berlin auf eine Türkei-kritische Linie um, was nicht ohne Folgen für den Beitrittsprozess blieb", erklärte Mölzer.

Denn in der türkischen Regierung rund um Premier Erdogan stieg der Verdruss gegenüber der EU, so der freiheitliche Europaparlamentarier. "Eine Folge dessen war, dass Erdogan immer weniger Rücksicht auf Brüssel nahm und sich die Türkei noch weiter weg von Europa entfernte. Und das Niederknüppeln der jüngsten Proteste ist gewissermaßen der Schlusspunkt der Entwicklung, und die Beitrittsverhandlungen sind am Ende", schloss Mölzer.

