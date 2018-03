Strache: Erdogan Demos zeigen Scheitern der Integrationspolitik auf

EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei sofort beenden

Wien (OTS) - "Die Pro/Kontra-Erdogan-Demonstrationen in Wien zeigen, deutlich auf, dass die Integrationspolitik völlig versagt hat und sich mit tatkräftiger Unterstützung und Förderung von SPÖ und Grünen eine Parallelgesellschaft gebildet hat", kommentierte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache den Aufmarsch tausender Türken am Wochenende. "Dass die türkische Regierung auf Knopfdruck in Österreich mobil machen kann, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung und zeigt, dass die Bindung an die Türkei eine engere ist, als an die westlichen Werte", so Strache.

Nicht einmal die Demonstranten aus der zweiten, dritten und vierten Generation, die augenscheinlich die Mehrzahl der Aktivisten stellen würden, hätten in Österreich ihre Heimat gefunden, sagte Strache der darin den Beweis für eine türkische Parallelgesellschaft sieht, die nicht im Traum daran denkt unsere westlichen Werte zu akzeptieren. "Wenn Leute die hier in Österreich geboren sind und deren Familien bereits seit Generationen hier leben, noch immer nicht in Österreich angekommen sind, dann stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit von teuren staatlichen Integrationsmaßnahmen", stellte Strache den Erfolg von Integrationsstaatssekretär Kurz deutlich in Frage.

Die Demos vom Wochenende hätten aber auch einen außenpolitischen Faktor, betonte Strache. Offenbar seien zumindest die Pro-Erdogan-Demos aus der Türkei gesteuert, hätten doch auch hochrangigen AKP-Vertreter, namentlich AKP-Abgeordneter Metin Külünk, an den Demos teilgenommen und seien eigens dafür angereist, forderte Strache Außenminister Spindelegger auf, aktiv zu werden. So müsse Spindelegger den türkischen Botschafter zu sich zitieren und eine Erklärung verlangen, warum türkische Abgeordnete in Wien demonstrieren, so Strache.

"Die Unruhen in der Türkei und die zahlreichen Türken-Demos in europäischen Städten zeigen jedenfalls deutlich auf, dass die Türkei kein EU-Mitglied werden kann. Daher müssen die Beitrittsverhandlungen sofort eingestellt werden", forderte Strache.

