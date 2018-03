AK Preismonitor: Preisunterschiede für ein- und dasselbe Marken-Drogerieprodukt groß!

Preise vergleichen lohnt sich!

Wien (OTS) - Bei identen Marken-Pflege-, Haushaltsprodukten & Co sind die Preisunterschiede zwischen den einzelnen untersuchten Geschäften groß. Das zeigt ein AK Preismonitor bei 67 gleichen Produkten in drei Drogerie- und sechs Supermärkten in Wien.

"Konsumentinnen und Konsumenten sollen jedenfalls die Preise für Haushalts-, Pflege- und Reinigungsprodukte vergleichen, das zahlt sich aus! Denn die Unterschiede sind beträchtlich", rät AK Konsumentenschützerin Manuela Delapina.

Der AK Preismonitor zeigt: Die Preisdifferenzen für ein und dasselbe Produkt sind zwischen den einzelnen untersuchten Geschäften enorm. So verlangt etwa für das Persil Gold Vollwaschmittel in Pulverform (32 Waschgänge) der günstigsten Drogeriemarkt 6,95 Euro, der teuerste Drogeriemarkt aber 12,99 Euro. "Das ist eine Preisdifferenz von rund 87 Prozent", rechnet Delapina vor. Die Fa Duschcreme Creme&Oil oder Seide&Magnolie (250 Milliliter) kostet in Drogeriemärkten zwischen 1,25 und 2,29 Euro - ein Preisunterschied von 83 Prozent.

Der AK Preismonitor zeigt auch: Der Warenkorb ist in Supermärkten um 11,4 Prozent teurer als in Drogeriemärkten. Überdies wurde der Warenkorb im letzten Jahr in den Drogeriemärkten um durchschnittlich 4,2 Prozent teurer, in den Supermärkten stieg der Preis für den Warenkorb nur geringfügig an.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat im Mai 67 idente Marken-Drogeriewaren verglichen. Die Preise für zum Beispiel Bodylotions, Duschgels, Haarshampoos, Waschmittel oder Reinigungsprodukte wurden bei Bipa, DM, Müller, Billa, Eurospar, Interspar, Merkur, Spar und Zielpunkt unter die Lupe genommen.

SERVICE: Die Erhebung "Drogeriewaren-Markenvergleich 2013" finden Sie im Internet unter wien.arbeiterkammer.at

