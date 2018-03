ARBÖ: 65. Internationale Österreich Rundfahrt

ARBÖ-Etappe führt aufs Kitzbüheler Horn

Wien (OTS) - Die Internationale Österreich Rundfahrt feiert Geburtstag. Bereits zum 65. Mal findet heuer von 30. Juni bis 7. Juli eine der traditionsreichsten Sportveranstaltungen Österreichs statt und der ARBÖ ist dabei! Bereits zum achten Mal findet sich die Tour in der "Hors Categorie", der Top-Liga im internationalen Radsport. Die ARBÖ-Etappe führt dabei auf das Kitzbüheler Horn.

Seit vielen Jahren ist ARBÖ ein treuer Partner der Internationalen Österreich Rundfahrt. Neben einem Stand im Tour Village ist der ARBÖ auch Patronanzsponsor der zweiten Etappe, die von Innsbruck auf das Kitzbüheler Horn führt - auf den Berg der Berge im Alpenraum.

Seit 1949 wurde die Tour Jahr für Jahr, ohne Unterbrechungen, organisiert. Heute gehört die Ö-Tour zu den bedeutendsten Landesrundfahrten Europas. Das bedeutet, auch die weltbesten Teams sind mit dabei. Von 30. Juni bis 7. Juli werden hunderttausende Zuschauer an die Strecke stürmen, um die internationalen Radstars anzufeuern. Heimische Spitzenfahrer, wie Marco Haller, Thomas Rohregger, Stefan Denifl und Riccardo Zoidl brennen dabei auf Etappensiege.

Den Auftakt der Ö-Tour bildet am 30. Juni die erste Etappe von Innsbruck hinauf ins Kühtai. Nach der ersten schweren Bergprüfung auf das Kitzbüheler Horn folgt die dritte Etappe von Kitzbühel ins Osttiroler Matrei. Am vierten Tag wartet auf die Radprofis aus aller Welt die Königsetappe über den Großglockner nach St. Johann/Alpendorf. Danach führt die Strecke weiter nach Niederösterreich auf den Sonntagberg. Die fünfte Etappe verläuft von Maria Taferl durch die traumhafte Wachau nach Poysdorf, wo heuer die NÖ Landesausstellung "Brot und Wein" stattfindet. Am vorletzten Tag, Samstag den 6. Juli 2013, wartet das traditionelle Einzelzeitfahren in Podersdorf am Neusiedler See, wo der Gesamtsieger der 65. Internationalen Österreich Rundfahrt feststehen sollte. Der Nachfolger des letzten Toursiegers Jakob Fuglsang rollt dann auf der Abschlussetappe vom Burgenland nach Wien auf der prachtvollen Ringstraße ein.

Radsport-Fans können sich unter www.oesterreich-rundfahrt.at noch ein paar der begehrten VIP-Karten sichern.

