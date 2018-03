Lueger: Hände weg von "Rat auf Draht"!

SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin ist empört

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger ist empört über das Ansinnen "Rat auf Draht" abzudrehen. "Es ist schlicht und einfach empörend, den Sparstift auf dem Rücken jener anzusetzen, die die kleinste Lobby haben", kommentiert Lueger heute, Montag, das Bestreben "Rat auf Draht" aus Spargründen im ORF zu streichen. Seit Jahrzehnten betreut, hilft und kümmert sich ein 16-köpfiges hochqualifiziertes Team österreichweit auf sehr niederschwelliger Ebene um Probleme und Sorgen von Kindern und Jugendlichen. Täglich werden 220 Beratungsgespräche geführt und fast 2.000 Zugriffe auf der Homepage registriert. "Rat auf Draht" ist seit langer Zeit eine Institution, die professionell und unbürokratisch Kindern und Jugendlichen hilft. ****

"Man muss die Frage stellen, welcher Wert Kindern und Jugendlichen von öffentlichen Einrichtungen wie dem ORF entgegengebracht wird", so Lueger und weiter: "wir alle haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung Kindern und Jugendlichen gegenüber!" Die SPÖ-Kinder-und Jugendsprecherin ist verärgert über jene Sonntagsreden, in denen Kinder als unsere Zukunft gepriesen würden, während sie die Ersten seien bei denen gespart werde. Besonders unverständlich sei der Sparstift insbesondere deshalb, weil "Rat auf Draht" vor einem Jahr die internationale Hotline für vermisste Kinder übernommen habe. "Dem Innenministerium war das bedauerlicherweise nur eine einmalige Zahlung wert", betont Lueger, wobei man hier den wahren Stellenwert von Kindern und Jugendlichen innerhalb der ÖVP erkennen könne. Abschließend fordert die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin von der ORF-Führung, dass "Rat auf Draht" von der gesamten Diskussion ums Sparen dringend ausgeklammert werde. "Denn Kinder haben Rechte. Auch wenn sich das bis in konservative Kreise noch nicht durchgesprochen hat", so Lueger. (Schluss) sn/rm/mp

