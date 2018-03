LIMO - DAS MOBILE BÜRO VON LIDL

Lidl Österreich stattet seine Verkaufsleiter mit Apple iPads aus

Salzburg (OTS) - LiMO - kein Getränk, aber ein ebenso erfrischendes Tool für über 100 Mitarbeiter. Wo früher Aktentaschen geschleppt wurden, wird der Tagesablauf nun effektiv und mobil mithilfe eines Apple iPads bewältigt. Nach dem positiven Feedback der Einführungsphase wurde auch das Rollout in den östlichen Bundesländern mit Vorfreude erwartet.

Speziell im Vertrieb sind Effektivität und Mobilität zwei grundlegende Eigenschaften.

Um den Verkaufsleitern die tägliche Arbeit in ihren Filialen zu erleichtern, hat sich Lidl Gedanken gemacht. Das Ergebnis eines innovativen Projekts heißt "LiMO". Die Abkürzung steht für "Lidl Mobile Office" und der Name ist Programm, denn die mobile Erledigung der Aufgaben mittels Tablet PC und dazu passender App ermöglicht den Verkaufsleitern, mit ihren Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Fortschritt auf dem Silber-"Tablet"

Die Verkaufsleiter bei Lidl Österreich sind zuständig für die Organisation und die Abläufe in den über 200 Filialen vor Ort. Das Tablet versorgt sie dabei unter anderem mit den nötigen Kennzahlen und Informationen. "Der vereinfachte und übersichtliche Informationsfluss schafft Freiräume im Tagesgeschäft, die der Verkaufsleiter individuell für wichtige Tätigkeiten, wie beispielsweise Personalmanagement, nutzen kann", erklärt Projektleiter Martin Klausch.

Eine Investition in die Mitarbeiter

Die eigens für das Unternehmen entwickelten LiMO-Apps bringen aufgrund der Datenaktualiät sowie der grafischen Aufbereitung und Visualisierung gleich mehrere Vorteile. "Mit den iPads übernehmen wir in der Lebensmittelbranche eine Vorreiterrolle und geben unseren Verkaufsleitern ein innovatives Arbeitsmittel in die Hand. Das spart Zeit und beschleunigt die täglichen Arbeitsprozesse", sagt Christine Rittner, Geschäftsführung Vertrieb bei Lidl Österreich.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

