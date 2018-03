Traumhafter Deal für M2 Retail Solutions: Bang & Olufsen geht bei der Eröffnung seiner Stores strategische Partnerschaft mit M2 ein

Rydöbruk, Schweden Und Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Bang & Olufsen entscheidet sich für das schwedische Unternehmen M2 Retail Solutions als Partner für die Gestaltung seiner Stores. Basierend auf dem neuen Konzept für die meisten Bang & Olufsen-Geschäfte weltweit wird M2 das Design konzipieren und die Innenausstattung bauen. Der bahnbrechende Vertrag ist nicht nur aus finanzieller Sicht für das in Halland ansässige Unternehmen wichtig, das aufgrund der Imagesteigerung und der Wachstumsaussichten davon ausgeht, im nächsten Jahr neue Mitarbeiter einzustellen und weiter zu expandieren.

Der dänische Händler Bang & Olufsen betreibt derzeit rund 850 Geschäfte weltweit und das neue Konzept wird sowohl bei den neuen als auch bei bestehenden Stores angewendet.

"Wir sind extrem stolz darauf, Bang & Olufsen als Kunden gewonnen zu haben. Dieser Deal ist ein Beweis unsere Kompetenz und eine Anerkennung unseres unbeirrbaren Fokus auf die Zusammenarbeit mit luxuriösen Premiummarken, um uns auf internationalen Märkten zu etablieren", so Björn Jernberg von M2 Retail Solutions.

Bang & Olufsen ist für sein Design und seine Exklusivität im Verbraucherelektroniksektor bekannt. Das Unternehmen hat Verkaufsstellen in über 70 Ländern. Das erste Geschäft, das mit dem neuen Verkaufskonzept ausgestattet wird, ist der vor kurzen eröffnete Flagship Store von Bang & Olufsen in der Kopenhagener Fussgängerzone Strøget.

"M2 verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften und hat eine Schlüsselrolle bei der Einführung unseres neuen Verkaufskonzepts gespielt", erzählte Niels Erik Haug-Larsen, Director of Retail Network Development bei Bang & Olufsen.

Für M2 Retail Solutions, weltweit führend bei der Ausstattung von Geschäftslokalen, hat die neue Partnerschaft eine weitere Bedeutung.

"Nicht alle Unternehmen in Schweden erzielen heutzutage Wachstum. Durch unsere globale Präsenz und unsere weltweite Tätigkeit können wir unseren Kunden überall dorthin folgen, wo die Märkte wachsen. Dadurch können wir Arbeitsplätze daheim in Schweden sichern und hoffentlich sogar neue Stellen schaffen, sowohl im Unternehmen selbst als auch in der Lieferkette", fügte Jernberg hinzu.

Über M2 Retail Solutions

M2 Retail Solutions bietet umfassende Lösungen für die Ausstattung von Premium-Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt - von der Entwicklung des Ladenkonzepts bis zu schlüsselfertigen Lösungen. Das Unternehmen wurde 1935 in Rydöbruk (ausserhalb von Halmstad, Schweden) gegründet und betreibt Niederlassungen in Schweden, Dänemark, China und Hongkong. Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre hat M2 Retail Solutions Design- und Ausstattungsprojekte für mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäfte und 1.500 Verkaufsflächen in über 70 Ländern durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 150 Mio. SEK.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130624/621789