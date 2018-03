Ö1: "Tränen gelacht" in "Contra" ab 30.6.

Wien (OTS) - Protagonisten des jüdischen Humors stellt "Contra" (sonntags, 22.05 Uhr, Ö1) in der Sommerserie "Tränen gelacht" von 7.7. bis 25.8. vor - mit den Wiener Comedian Harmonists (7.7.), Georg Kreisler (14.7.), Gerhard Bronner (21.7.), Wolfram Berger (28.7.) u.a. Zur Einstimmung auf die Sommerreihe unternimmt "Contra" am 30.6. einen akustischen Rundgang durch die Ausstellung "Alle Meschugge".

Parallel zu der Ausstellung "Alle meschugge" im Wiener Jüdischen Museum und in Anlehnung an Gerhard Bronners Programm "Tränen gelacht" bietet die Ö1-Reihe "Contra" im Juli und August Portraits und Sendungen zum Thema "Jüdischer Humor". Gezeigt werden anhand von Kabarettausschnitten, Programmen und Liedern die unterschiedlichen Facetten des jüdischen Humors und des jüdischen Witzes. Auch die tragischen Schicksale vieler jüdischer Kabarettisten, Autoren und Interpreten während der NS-Zeit sind Thema der Sendungen: eine Gratwanderung zwischen Humor und historischen Fakten, zwischen Lachen und Weinen.

Zur Einstimmung führt "Contra" am 30. Juni durch die Ausstellung "Alle Meschugge", die bis 8. September im Jüdischen Museum in Wien zu sehen ist: Zu erfahren ist einiges über die Wurzeln des jüdischen Humors in Osteuropa, über die Hochblüte der Unterhaltungskultur in Wien und Berlin, über Kabarett, Revue und Film, über die dunklen Jahre des NS-Regimes, die Vertreibung und Ermordung vieler Stars und das Anknüpfen an die Tradition des jüdischen Humors in der Nachkriegszeit.

"Wiener Comedian Harmonists: Irgendwo auf der Welt" ist am 7. Juli zu hören: Christoph Wagner-Trenkwitz zeichnet den kometenhaften Aufstieg und das gewaltsame Ende der legendären Comedian Harmonists nach, deren Schicksale stellvertretend für viele Künstler jener Zeit stehen. 1927 von Harry Frommermann in Berlin gegründet, wurden die Comedian Harmonists in nur wenigen Jahren zur erfolgreichsten deutschen Musikgruppe der Zwischenkriegszeit. Da drei Ensemblemitglieder Juden waren, wurden ihre Auftritte ab 1933 durch das NS-Regime immer mehr eingeschränkt und 1935 endgültig verboten. Die Gruppe brach auseinander, die drei jüdischen Sänger mussten ins Exil.

Am 14. Juli steht die Sendung im Zeichen von "Georg Kreisler:

Tauben vergiften für Fortgeschrittene". 1938 emigrierte der 1922 in Wien geborene Künstler in die Vereinigten Staaten, kam 1955 für einige Jahre zurück nach Wien; dann ging es weiter - nach München, Berlin, Salzburg, Basel und wieder nach Salzburg, wo er im November 2011 starb. Kreisler war Schriftsteller, Musiker, Komponist und einer der bedeutendsten österreichischen Kabarettisten. Seine schwarzen Lieder und analytisch-satirischen Milieustudien haben das kabarettistische Chanson im deutschen Sprachraum nachhaltig geprägt.

"Gerhard Bronner: Tränen gelacht - ein Symposium über den jüdischen Humor" steht am 21. Juli auf dem Programm. "Tränen gelacht" - so nannte der im Jänner 2007 verstorbene Kabarettist, Autor und Komponist Gerhard Bronner eines seiner persönlichsten Programme, in dem er sich mit den Wurzeln des jüdischen Humors auseinandersetzte. Behutsam ging er der Frage nach, welche Aufgabe und Bedeutung der Witz und der Spaßmacher in der jüdischen Kultur haben.

Was passiert, wenn ein Rabbiner versucht Recht zu sprechen, erfährt man am 28. Juli in "Wolfram Berger und Klezmer Reloaded -Extended: Kriminelle Karpfen". In Wolfram Bergers Programm "Kriminelle Karpfen" laden zwei Freunde einander ein, dabei übervorteilt jedoch einer den anderen. Sie einigen sich darauf, dass der Rabbi herausfinden soll, wer von den beiden unrecht gehandelt hat.

Die weiteren Folgen von "Tränen gelacht" im August begeben sich auf die Spuren von "Karl Farkas" (4.8.), "Hermann Leopoldi" (11.8.), "Das 'Weiße Rössl am Wolfgangsee' oder die Parodie des operettenhaften Seins (18.8.) und "Jüdischer Humor und Religion" (25.8.). Mehr Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter http://oe1.orf.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

Tel.: (01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at