café+co schont die Umwelt mit neuen Bechern

Erste Becher mit Anteilen natürlicher Rohstoffe im Einsatz. Künftig werden bis zu 520 Tonnen Kunststoff jährlich eingespart werden

Wien (OTS/LCG) - café+co International Holding, der führende Kaffeedienstleister im CEE-Raum, setzt einen weiteren wesentlichen Schritt in seinem Sustainability-Programm und führt innovative Becher mit Anteilen natürlicher Rohstoffe ein. Derzeit liegt der Anteil alternativer Rohstoffe in den eingesetzten Bechern bei zehn Prozent, wobei Stoffe wie beispielsweise Gips zum Einsatz kommen. Binnen der nächsten zwei Jahre soll der Anteil der natürlichen Rohstoffe in den Bechern auf bis zu 50 Prozent gesteigert werden. Durch den Einsatz des innovativen Verpackungsmaterials können jährlich bis zu 500 Tonnen Kunststoff eingespart werden. Ohne Qualitätsverlust werden in der Produktion die unverzichtbaren Vorteile des konventionellen Kunststoffmaterials mit den Vorteilen natürlicher Rohstoffe genutzt und verbunden. Die Gesamtumweltbelastung kann somit um rund 20 Prozent im Gegensatz zu herkömmlichen Polystyrol-Kunststoffbechern reduziert werden. "Bei konstanter Qualität leisten wir schon heute einen deutlich merkbaren Beitrag zur ökologischen Verträglichkeit unserer Produkte. Im Hinblick auf immer stärker schwankende steigende Rohöl-Preise werden die Becher mit den alternativen, natürlichen Rohstoffen zudem eine Rolle bei der Preisstabilität in unseren über 60.000 Automaten spielen", erklärt café+co International Holding-CEO Gerald Steger.

Natürliche Bestandteile unterstützen auch Preiskonstanz

Eine vollständige Substitution der herkömmlichen Rohstoffe, die bei Polystyrol-Kunststoffbechern zum Einsatz kommen, ist aus heutiger Sicht technisch noch nicht möglich. Somit stellt die Anreicherung mit natürlichen Rohstoffen die derzeit beste Lösung in ökologischer und ökonomischer Sicht dar. Ein wesentlicher Faktor ist das gleichbleibende Gewicht der Becher, das zu keiner höheren Gesamtumweltbelastung bei Transport und Entsorgung führt. Im Zusammenspiel mit anderen Entwicklungen der café+co International Holding, wie beispielsweise besonders energiesparsamen Kaffeeautomaten, sollen die Kunden künftig von der ökologischen Vorreiterrolle des Unternehmens profitieren. "Premium wird sich langfristig über Nachhaltigkeit definieren. Wirtschaftlich fortschrittliche Lösungen sind nur mehr durch wegweisende ökologische Ansätze zu erzielen", ist Steger überzeugt.

Über café+co International Holding

café+co International Holding ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende Unternehmensgruppe ist derzeit mit 15 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen "café+co Shops" finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Ämter, Spitäler und Autobahn-Rastplätzen, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 60.000 café+co-Automaten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. In Österreich und Deutschland betreibt das Unternehmen elf Selbstbedienungscafés, die unter anderem am Vienna International Airport, im Mozarthaus Vienna, im Haus der Musik, im Fuchspalast St. Veit sowie im Einkaufszentrum Q19 zu finden sind. Im Jänner 2013 wurde das erste café+co Café mit Bedienung im Wiener Raiffeisenhaus eröffnet. Weitere Informationen unter http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

