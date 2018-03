Türkendemos: BZÖ-Bucher für "Staatsbürgerschaft auf Probe"

Harten, aber fairen "Staatsbürgerschafts-Check" vor Einbürgerung umsetzen

Wien (OTS) - BZÖ-Obmann Josef Bucher sprach sich heute für die Einführung des BZÖ-Modells einer "Staatsbürgerschaft auf Probe" aus. Konkret fordert das BZÖ, dass es nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft eine Probezeit von fünf Jahren für die eingebürgerten Zuwanderer geben soll. "Jedem Neo-Österreicher, der innerhalb dieser fünf Jahre Probezeit straffällig und zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird, wird die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt", verlangte Bucher. Grundsätzlich dürfe die Staatsbürgerschaft nicht verschleudert werden, sondern müsse am Ende eines erfolgreichen - von Seiten des Staates zu unterstützenden - Integrationsprozesses stehen. "Eine Staatsbürgerschaft auf Probe ist fair und gerecht. Wer sich an die Regeln hält, darf bleiben, mit allen Rechten und Pflichten, wer sich nicht an die österreichischen Gesetze hält, muss mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft rechnen", erklärte Bucher.

Der BZÖ-Chef sprach sich auch angesichts der Pro und Contra Erdogan Demonstrationen türkischer Zuwanderer dafür aus, dass künftig in einem "Staatsbürgerschafts-Check" genau überprüft werden muss, ob nicht Zuwanderer eingebürgert werden, die die Grundwerte unserer Gesellschaft ablehnen. "Wir wollen keinen Missbrauch, keine Benachteiligungen, aber auch keine Bevorteilung bei den Einbürgerungen, sondern einen einheitlichen, harten, aber fairen Staatsbürgerschafts-Check für Alle, die sich um die österreichische Staatsbürgerschaft bemühen. Wer hingegen - beispielsweise bei einer Demonstration - Gewalt anwendet oder Verhetzung in einem schweren Fall betreibt, der muss von der österreichischen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen sein und muss bei der Staatsbürgerschaft auf Probe damit rechnen, dass diese nach einem entsprechenden Gerichtsurteil wieder aberkannt wird", betont Bucher.

