Rauch: Strache beweist einmal mehr mangelndes Demokratieverständnis

Entbehrliches Facebook-Posting von FP-Chef Strache - Nach Grünen auch FPÖ Feind der Meinungsfreiheit

Wien, 24. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Einmal mehr beweist FPÖ-Chef Strache sein mangelndes Demokratieverständnis", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu einem weiteren entbehrlichen und geschmacklosen Posting des Bundesobmanns der Freiheitlichen. Via Facebook fordert Strache die Teilnehmer der gestrigen Pro-Erdogan-Demonstration in Wien dazu auf, "rasch in die Türkei heim" zu kehren und sich "vor Ort" einzubringen. "Nach den Grünen outen sich nun auch die Freiheitlichen als Feinde der Meinungsfreiheit. Offensichtlich ist so mancher Partei nicht bewusst, dass in Österreich Meinungsfreiheit herrscht", hält der ÖVP-Manager fest. "Wenig überraschend ist, dass die FPÖ unter Strache ihr Lieblingsthema, die Ausländerhetze, für den Wahlkampf strapaziert. Die Ereignisse in der Türkei dafür zu missbrauchen, auf billigste Art und Weise politische Effekthascherei zu betreiben, ist allerdings selbst für die FPÖ ein neuer Tiefpunkt", betont Rauch. "Ein hohes, demokratisches Gut wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Österreich beschneiden zu wollen, ist politisch bedenklich", unterstreicht Hannes Rauch. ****

