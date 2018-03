aws-mittelstandsfonds finanziert Cloud-Anbieter POOL4TOOL AG

Wien (OTS) - IT-Anbieter POOL4TOOL AG plant mit seinen maßgeschneiderten eLösungen für Einkauf, Logistik, Produktentwicklung und Qualitätsmanagement die Ausweitung seiner internationalen Geschäftsaktivitäten. Der aws-mittelstandsfonds finanziert als langfristiger Partner die strategischen Investitionen und schließt damit die 16. Beteiligung an österreichischen Wachstumsunternehmen ab.

aws-mittelstandsfonds, Österreichs führender Anbieter von stillen Beteiligungen, gibt die Minderheitsbeteiligung von 12,5 % an der POOL4TOOL AG mit Stammsitz in Wien bekannt. Als Nummer Eins im deutschsprachigen Raum bietet das Unternehmen Cloud-Lösungen für strategisches und operatives Lieferantenmanagement an. Der weitere Wachstumskurs umfasst nicht nur die ständige Weiterentwicklung des Leistungsumfangs, sondern auch einen weiteren internationa-len Rollout und den Ausbau des führenden "Ökosystems im Einkaufsumfeld".

Die POOL4TOOL AG wurde im Jahr 2000 von Thomas Dieringer, Vorstand des Unternehmens, mit der Vision gegründet, Geschäftspartnern die Möglichkeit zu geben, über eine gemeinsame Online-Plattform strukturiert und unkompliziert zusammenarbeiten zu können. Mittlerweile ist viel mehr als nur das passiert: Das 80 Mitarbeiter starke Unternehmen ist führender IT-Anbieter von Cloud-Lösungen zur Einkaufsoptimierung für Unternehmen in der DACH-Region und auch auf internationalen Märkten erfolgreich.

Das Leistungsspektrum der POOL4TOOL AG umfasst maßgeschneiderte eLösungen für Einkauf, Logistik, Produktentwicklung und Qualitätsmanagement. "Unseren Recherchen zufolge bietet die POOL4TOOL AG in ihrem Segment die umfassendste Lösung am Markt an", weiß Arno Langwieser, Geschäftsführer des aws-mittelstandsfonds, der vor dem Einstieg seines Fonds den Cloud-Anbieter genau durchleuchtete. "Das Unternehmen legte in der Vergangenheit ein starkes Wachstum hin, selbst in der Wirtschaftskrise konnte der Umsatz gesteigert werden", so Langwieser. Auch für die Folgejahre werde mit einer ähnlich guten Entwicklung gerechnet.

"Vor allem das von der POOL4TOOL AG verwendete Geschäftsmodell "Software as a Service (SaaS)" wird am Markt zunehmend nachgefragt und bietet hohes Wachstumspotenzial", erläutert Langwieser. "Der Markt für 'SaaS' wächst schneller als der Gesamtmarkt, denn das Service hat einen großen Vorteil: Unternehmen können die Software über das Internet bedienen und müssen diese nicht bei sich installieren und hosten", erklärt Dieringer das Geschäftsmodell der Cloud-Lösung und führt weiter aus: "Innovation und technologischer Vorsprung sind für uns wesentliche Schlüsselfaktoren, um einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen." Die ständige Weiterentwicklung der Software für neue Anforderungen des Marktes resultieren in rund 400 zusätzlichen Features pro Jahr, die das Portfolio der POOL4TOOL AG kontinuierlich wachsen lassen.

Einen großen Anteil am Erfolg der POOL4TOOL AG hat nicht nur das umfassende Leistungsspektrum, sondern auch der weltweite Auftritt. Mittlerweile hat der IT-Anbieter Niederlassungen und Tochterunternehmen an sechs Standorten und kann damit nicht nur die DACH-Region intensiv bearbeiten, sondern ist nun auch dabei, den westeuropäischen, nordamerikanischen und asiatischen Wirtschaftsraum mit lokalen Experten zu erobern.

Mit dem aws-mittelstandsfonds als langfristiger Partner und Kapitalgeber wird der internationale Rollout weiter fortgesetzt, die Investitionssicherheit für Kunden erhöht und auch an der strategischen Erweiterung des Geschäftsmodells gearbeitet: Ein Marktplatz für Lieferanten sowie ein Content- und ein Service-Store sollen das "Ökosystem im Einkaufsumfeld" abrunden. Denn der Haupteigentümer hat schon eine neue Vision: "Wir wollen die weltweit führende Lösung für strategisches und operatives Lieferantenmanagement bei Fertigungsunternehmen und SAP-Anwendern sein", so Dieringer.

