Alpen - Lebensraum im Wandel

Wissenschaftliche Posterausstellung der Österreichischen Geographischen Gesellschaft im Landhaus

Bregenz (OTS/VLK) - Die Österreichische Geographische Gesellschaft zeigt in Form einer Posterausstellung den Wandel des Lebensraums in den Alpen. Die Ausstellung kann noch bis 8. Juli 2013 (werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr) im Landtagsfoyer des Landhauses besichtigt werden.

Den Anlass zu dieser Ausstellung gab das 20-jährige Jubiläum der Alpenkonvention im Jahr 2011 sowie aktuelle Diskussionen in Planung und Politik über eine "Makroregion Alpenraum".

Anhand zahlreicher regionaler Fallbeispiele werden historische und aktuelle Prozesse sowie die zukünftigen Entwicklungsperspektiven des österreichischen Alpenraumes dargestellt.

Die Ausstellung ist dabei in vier Themenbereiche gegliedert:

wirtschaftliche Entwicklung, Wandel vom Agrar- zum Tourismusraum, Veränderungen der Siedlungsstruktur sowie Zunahme räumlicher Unterschiede. Nach den bisherigen Präsentationen in Wien, Salzburg und St. Gerold im Großen Walsertal kann die Ausstellung "Alpen -Lebensraum im Wandel" nun in Kooperation mit der Abteilung Raumplanung und Baurecht im Am auch im Landtagsfoyer des Landhauses gezeigt werden.

Zur Ausstellung ist auch ein reich illustriertes Buch erschienen:

Dominik Dittrich, Peter Jordan, Robert Musil und Peter A. Rumpolt (Hrsg.) (2011): Alpen - Lebensraum im Wandel. Die österreichischen Alpen im Blickpunkt der Geographie. - Wien.

Die Ausstellung kann bis 8. Juli 2013 werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr im Landtagsfoyer des Landhauses besichtigt werden.

