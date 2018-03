Druck auf Arbeitsmarkt - FPÖ für Investitionsoffensive

Hofer: "Vorziehen von ohnehin notwendigen Projekten ist richtiger Weg!"

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Diskussion rund um mögliche Maßnahmen zur Entlastung des heimischen Arbeitsmarktes drängt die FPÖ auf ein Vorziehen von Investitionen, die für die öffentliche Hand und staatsnahe Betriebe ohnehin in den nächsten Jahren angestanden wären.

FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer: "Es geht hier nicht um neue Ausgabefantasien sondern um für unsere Infrastruktur notwendige Investitionen, die in den kommenden Jahren ohnehin zu realisieren gewesen wären. Wir müssen diese Projekte nun vorziehen, um die weitere Belastung des heimischen Arbeitsmarktes einzudämmen."

Laut Hofer geht es nicht nur um Verkehrsinfrastrukturprojekte oder Sanierungsmaßnahmen im Baubereich sondern auch um die Herstellung der notwendigen Netzinfrastruktur zur effizienten Nutzung Erneuerbarer Energie.

Hofer: "Wir kommen nun in eine Situation, in der wir im Kraftwerksbereich sehr rasch vorankommen, vielerorts aber die notwendige Leitungskapazität nicht vorhanden ist, um nachhaltige Energieformen dann auch transportieren zu können. Die Investitionen müssen daher Hand in Hand und koordiniert erfolgen."

