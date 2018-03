Wolf Theiss gewinnt erneut bei den "European Women in Business Law Awards"

London/Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde WOLF THEISS bei den "European Women in Business Law Awards" ausgezeichnet. Nach dem "Best in Austria Award" im letzten Jahr, gewinnt die Sozietät heuer sowohl den "Best in Austria Award", als auch den "Best in Croatia Award".

Im Rahmen einer Preisverleihung im Londoner Dorchester Hotel am vergangenen Mittwoch nahmen Andrea Gritsch, Partnerin Wolf Theiss in Wien, und Ana Grubesic, Associate der Sozietät in Zagreb, die Auszeichnungen entgegen. Die "European Women in Business Law Awards" wurden von der Euromoney Legal Media Group heuer zum dritten Mal vergeben. Sie zeichnen Anwaltskanzleien aus, die sich besonders für die Förderung von Frauen im Anwaltsberuf einsetzen, beispielsweise durch spezielle Programme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, oder Initiativen, die den Austausch von Anwältinnen untereinander und die Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen im Anwaltsberuf fördern.

Neben dem Gewinn der Auszeichnung in den beiden nationalen Kategorien, wurde Wolf Theiss auch in den Kategorien "Best gender diversity initiative by national firm", "Best national firm for work-life balance", "Best national firm for pro bono work" und "Best national firm for women in business law" nominiert.

Andrea Gritsch, die gemeinsam mit Ana Grubesic die Preise entgegennahm, erklärt: "Die laufende öffentliche Diskussion zeigt die Aktualität dieses Themas. Die Initiativen von Wolf Theiss im Bereich der Förderung und Unterstützung von Anwältinnen sind führend in der Branche und ähnliche Programme in anderen großen österreichischen Wirtschaftskanzleien nicht üblich." Sie fügt hinzu: "Wir sind daher besonders stolz auf die diesjährige doppelte Auszeichnung die zeigt, dass wir nicht nur in unserem größten Büro in Wien ein Zeichen setzen sondern auch in den regionalen Büros für Fairness und Chancengleichheit sorgen. Nicht nur von unseren Anwältinnen werden diese Bemühungen geschätzt, auch Klienten reagieren äußerst positiv."

Die Auszeichnungen werden an Kanzleien vergeben, welche die Entwicklung von Frauen im Berufsstand der Anwälte fördern und Programme für eine verbesserte Work-Life-Balance anbieten. Als Bewertungskriterien gelten beispielsweise Initiativen der Kanzleien zur Förderung der Diversität, das Zahlenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Juristen (verteilt über alle Karrierelevel) oder die Anzahl von weiblichen Partnerinnen.

Mehr Informationen unter www.wolftheiss.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Veronika Schrefel

Marketing & Communications Manager



Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law

Schubertring 6, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 51510 / 3808

E-Mail: veronika.schrefel @ wolftheiss.com