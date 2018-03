Im Gartenatelier bellabayer in Hartberg trifft sinnliche Kunst auf üppige Pflanzenvielfalt

Hartberg (OTS) - Vom 29. Juni bis 21. Juli blühen im schönsten Schaugarten der Steiermark tausende Taglilien. Der 5000m2große Privatgarten ist das gemeinsame Meisterwerk einer Gartenarchitektin und eines Pflanzensammlers.

"One more day in paradise" heißt heuer das Motto bei "Garten und Kunst".

Gartenführungen, Lesungen, Konzerte, Kulinarik und Fachvorträge.

Gartenatelier bellabayer

Tel.: 03332/66164

www.bellabayer.at