Zürcher Gourmetmarathon / Foodfestival "il Tavolo" zu Gast im Widder Hotel

Zürich (ots) - Eine 200 Meter lange Tafel, prominente Hobbyköche, Familienbrunch und rasende Spitzenköche - das viertägige Foodfestival "il Tavolo" kombiniert Schweizer Spitzengastronomie mit einer Prise mediterraner Lebensfreude. Vom 27. bis 30. Juni 2013 bitten Zürichs 5-Sterne-Hoteliers und Eventveranstalter gemeinsam mit Meisterköchen und Nachwuchstalenten zum Gourmetmarathon.

Programmhighlight ist das Abend-Event "Der rasende Koch" am 28. Juni. Sechs Gastköche wirbeln und "rasen" von einem Gastgeberhotel ins nächste und kreieren dort je einen Gang. Auf Einladung des neuen WIDDER-Küchenchefs Dietmar Sawyere wird mit Star-Chef David Thompson eine Koryphäe der thailändischen Cuisine den Hauptgang im Widder Restaurant zubereiten. Der Michelin-Stern gekrönte Australier studierte über Jahre hinweg die Feinheiten der traditionellen Thai-Küche in den königlichen Palästen Bangkoks. In seiner Heimat sorgt er mit seinen Restaurants "Darley Street Thai" und "nahm" im Luxushotel The Halkin für Furore. Ein zweites "nahm" wurde 2010 in Bangkok eingeweiht. Neben Thompson werden Meisterköche wie Reto Mathis (Food Affairs, St. Moritz) und Christian Kuchler (Gasthof Hirschen, Eglisau) für eine fulminante Live-Kochshow sorgen. Das Menü kostet pro Person 198 CHF und wer neben dem gutem Essen auch noch das Widder Hotel genießen möchte, auf den warten drei "il TAVOLO-Arrangements" (ab CHF 550,-).

Pünktlich zum Start in die Sommersaison bietet der Widder Garten mit neuer Terrasse und zusätzlichen Sitzplätzen genug Raum für die stetig wachsende Zahl an Fans von chicen Open-Air-Refugien. Die Neuerungen setzen sich auch im Interieur fort: In frischem Glanz erstrahlen alle Zimmer und Suiten nach einer umfassenden Verjüngungskur. Erlesenes Mobiliar und bedienungsfreundliche Technologie zeigen die historische Pracht des Widder Hotels von einer neuen Seite.

WIDDER Hotel Rennweg 7, CH-8001 Zürich, www.widderhotel.ch

