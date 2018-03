Sobi erhält FDA-Zulassung zur Herstellung von Kineret(R) in Partnerschaft mit Boehringer Ingelheim

Wien (OTS) - Das Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum AB (publ.) (Sobi) erhielt vor kurzem die Zulassung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zur Herstellung der Arzneimittelsubstanz für Kineret(R) (Anakinra) am Standort für mikrobielle Technologie von Boehringer Ingelheim in Wien. Die Zulassung genehmigt den Vertrieb von Kineret(R) in den USA.

"Wir freuen uns sehr, dass die FDA den Technologie-Transfer zur Herstellung von Kineret(R) von Amgen zu Boehringer Ingelheim genehmigt hat", erklärt Geoffrey McDonough, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Sobi. "Der Herstellungsprozess ist somit unter Dach und Fach und gewährleistet eine fundierte Lieferkette zur langfristigen Bereitstellung von Kineret(R)."

"Boehringer Ingelheim ist begeistert, dass wir diesen wichtigen Meilenstein für Kineret(R) erreicht haben", betont Christian Eckermann, Leiter des Biopharmaziestandorts Wien von Boehringer Ingelheim. "Es ist uns eine große Freude, die langjährige Partnerschaft mit Sobi für die Herstellung von Kineret(R) auch für den amerikanischen Markt fortzusetzen."

Über Boehringer Ingelheim

Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim zählt weltweit zu den 20 führenden Pharmaunternehmen. Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist Boehringer Ingelheim weltweit mit 140 verbundenen Unternehmen vertreten und beschäftigt insgesamt mehr als 46.000 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885 gegründeten Unternehmens in Familienbesitz liegen in der Forschung, Entwicklung, Produktion sowie im Marketing neuer Medikamente mit hohem therapeutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie die Tiergesundheit.

Boehringer Ingelheim Biopharma Contract Manufacturing wird nun durch die neue Marke Boehringer Ingelheim BioXcellence(TM) dargestellt. Als einer der führenden Auftragshersteller im Bereich Biopharmazeutika mit mehr als 35 Jahren Erfahrung hat das Unternehmen 22 biopharmazeutische Produkte auf den Markt gebracht. Boehringer Ingelheim BioXcellence(TM) bietet der biopharmazeutischen Industrie in den Anlagen des Unternehmens in Biberach (Deutschland), Wien (Österreich) und Fremont (USA) eine maßgeschneiderte Auftragsentwicklung und -herstellung, einschließlich der gesamten Produktionstechnologiekette unter einem Dach - vom Molekül bis zum marktfähigen Präparat.

Boehringer Ingelheim BioXcellence(TM) kann die Produktversorgung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sichern - dabei können Kundenprojekte in jeder Phase übernommen werden und es kann beinahe jede Mengenanforderung bedient werden, was das Outsourcing für den Kunden leicht macht.

Über Sobi

Das Unternehmen Sobi ist international tätig und bietet Gesundheitsspezialitäten für seltene Krankheiten an. Unser Leitbild ist die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Therapien und Dienstleistungen, um Patienten zu einem besseren Leben zu verhelfen. Mit drei biologischen Entwicklungsprojekten im Bereich Hämophilie und Neonatologie in der Spätphase konzentriert sich das Produktportfolio hauptsächlich auf Entzündungen und genetische Krankheiten. Wir vermarkten auch ein Portfolio mit Spezialitäten und Produkten für seltene Krankheiten für Partnerunternehmen. Sobi ist ein Pionierunternehmen der Biotechnologie und besitzt Weltklasse-Kapazitäten in der Proteinbiochemie und Biologika-Produktion. Im Jahre 2012 erwirtschaftete Sobi mit etwa 500 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von SEK 1,9 Mrd. (Euro 215 Mio.). Die Aktie (STO: SOBI) ist an der Stockholmer Börse NASDAQ OMX gelistet. Für weitere Informationen siehe www.sobi.com.

Über Kineret(R) (Anakinra)

Kineret ist ein rekombinantes Proteinmedikament, zugelassen zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit neonatal beginnender entzündlicher Systemerkrankung (NOMID) und zur Symptomreduktion und Verlangsamung des Fortschreitens struktureller Schäden bei mäßiger bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis (RA) bei Patienten ab dem 18. Lebensjahr, die auf langwirksame Antirheumatika (LWAR) nicht ansprachen. Kineret blockiert die biologische Aktivität von IL-1, indem es sich mit dem Interleukin-1-Typ-1-Rezeptor verbindet, was sich in einer Vielzahl von Geweben und Organen äußert. IL-1 ist bei Entzündungen und autoinflammatorischen Erkrankungen bei Erwachsenen und Kindern von großer Relevanz. Für weitere Informationen zu Kineret siehe Verschreibungsinformationen. (www.kineretrx.com)

