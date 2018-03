Bezirksmuseum 8: Kultur-Abend "Troubadoure der Liebe"

Wien (OTS) - Das "Forum Arabicum" lädt am Donnerstag, 27. Juni, zu einer Kultur-Veranstaltung mit dem Titel "Troubadoure der Liebe" ein. Ein "ritueller und spiritueller Abend mit Lesung, Musik und Tanz" geht ab 19.30 Uhr im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) über die Bühne. Bei dieser Zusammenkunft wird an die einstige Verfolgung von Troubadouren erinnert, an deren Botschaft von der Kraft der Liebe und an das Wirken der Mystik als "Brückenbauerin zwischen den Religionen". Elsayed Kandil und die Tänzerin Naheed gestalten das Programm. Neben Dichtungen von Elsayed Kandil werden Texte von Al-Hallaj, Al-Romi sowie Al-Farid verlesen. Derwisch-Tänze in farbenfrohen Gewändern beeindrucken die Zuschauer im Festsaal des Museums (1. Stock). Der Eintritt ist gratis. Unter der Rufnummer 403 64 15 (zeitweilig Anrufbeantworter) informiert Museumsleiterin Maria Ettl über mannigfaltige Kultur-Termine im Josefstädter Bezirksmuseum. E-Mails an das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team sind an die Adresse bm1080 @ bezirksmuseum.at zu senden.

