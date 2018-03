Donaustadt - kein weiteres Hochhaus in Kaisermühlen

Die Initiative Kaisermühlen überreicht morgen ihre Petition, die von 1111 BürgerInnen aktiv unterstützt wird und jede Menge Zündstoff bietet

Wien/Donaustadt (OTS) - Bei dieser Petition geht es um fragwürdige Vorgangsweisen der Wiener Stadtpolitik. Politiker und Beamte haben offensichtlich hinter verschlossenen Türen an der Planung für das Luxuswohnhochhaus Danube Flats in Kaisermühlen mitgewirkt, wohl wissend, dass die geltenden Bestimmungen das nicht erlauben, kein städtebauliches Leitbild ein derartiges Vorhaben abdeckt. Maßnahmen der MA 21, die als Versuch zur nachträglichen Vertuschung dieses Missstandes gewertet werden können, lassen Zweifel an transparenter Vorgangsweise aufkommen.

Ob Leitlinien der Stadt Wien umgangen, missachtet oder zu freizügig interpretiert wurden, wäre nun vom Petitionsausschuss zu überprüfen. Ob die Vorgänge zweifelsfrei den hochstehenden ethischen Ansprüchen in Politik und Verwaltung entsprechen, wäre zu untersuchen.

Die Abgabe der Petition am 25. Juni fällt nicht zufällig auf den 90. Geburtstag des Architekten Harry Seidler (gest. 2006) der 2002 für die Vollendung des städtebaulichen Vorzeigeprojektes, des Ensembles Wohnpark und Hochhaus Neue Donau und des Entertainmentcenters (Cineplexx/Minopolis), von BM Häupl geehrt wurde. Nach nur 13 Jahren Bestand soll das Cineplexx/Minopolis abgerissen und sein Werk nun zu Grabe getragen werden, weil ein Freund von BM Häupl, Erwin Soravia, die treibende Kraft hinter Danube Flats ist. Dieser wurde vor wenigen Tagen ebenfalls von BM Häupl ausgezeichnet. Ein Vorgriff auf die erfolgreiche Umwidmung zur Errichtung von Danube Flats?

Vor dem Hintergrund persönlicher Freundschaften zwischen privatem Bauträger und Politikern und selbstbewusst betontem Vertrauensverhältnis zur Beamtenschaft drängt sich die Frage nach Widmungszusage oder Anlasswidmung auf.

Das bisherige Stimmverhalten in Bezirksvertretungssitzungen und in der Stadtentwicklungskommission zeigen deutlich, dass es sich bei dem Umwidmungsverfahren um Parteipolitik und nicht um Stadtpolitik handelt. Wortmeldungen im Gemeinderat bestätigen das. Bürgerbeteiligung oder Einbindung objektiver Experten, wie aus der Kammer für Architekten, sind offensichtlich im Eifer und Dienste im Sinne privater Verwertungswünsche auf der Strecke geblieben. Es ist nicht bekannt, dass man sich ernsthaft mit einer intelligenten und innovativen Alternative, mit Mehrwert für alle WienerInnen und die ganze Stadt, auseinandergesetzt hätte. Es sei klargestellt:

Investorenbeteiligung ersetzt nicht Bürgerbeteiligung. Spekulationsarchitektur ist nur bei Eröffnungsfeierlichkeiten schön.

Bei dieser Petition geht es nicht um die Aussicht einiger weniger Bewohner aus dem Seidler Tower, die durch das geplante Hochhaus Danube Flats verstellt werden soll, wie das immer wieder in böswilliger Absicht kolportiert wird. Es geht darum, dass sich 1111 BürgerInnen deklariert haben, stellvertretend für zahlreiche besorgte, kritische und mündige WienerInnen, die handelnden Personen im Rathaus aus der verkrusteten Ecke der Realitätsverweigerung herauszuholen und an die Existenz von BürgerInnen mit Nachdruck zu erinnern. Nicht nur unmittelbar vor Wahlen.

Rückfragen & Kontakt:

Initative Kaisermühlen

initiativekaisermuehlen @ gmail.com

www.initiativekaisermuehlen.at