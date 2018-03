Nicht fraglos hinnehmen, sondern aktiv gestalten

Frei verfügbares Online-Magazin zeigt auf, wie Menschen durch Community Education ermutigt werden, die eigenen Themen anzupacken.

Wien (OTS) - Eine wesentliche Dimension der Erwachsenenbildung ist ihr gesellschaftlicher Beitrag. Hier setzt Gemeinwesenarbeit an: Sie greift die Anliegen der Betroffenen auf, die ihre Lebensumstände aktiv zum Besseren verändern wollen. In Verbindung mit Bildungsaktivitäten wird daraus ein demokratischer Prozess der Selbstermächtigung, der im Fachjargon Community Education genannt wird. Auch die Bundespolitik hat deren Bedeutung längst erkannt und auf die Agenda gesetzt. In diesem Zusammenhang stellt die Online-Zeitschrift "Magazin erwachsenenbildung.at" (Meb) in ihrer neuen Ausgabe vielfältige Konzepte und Beispiele aus der langjährigen Praxis von Community Education vor. Das neue Meb steht ab sofort kostenlos unter www.erwachsenenbildung.at/magazin zum Download bereit und ist auch als Druckversion zum Selbstkostenpreis von EUR 14,90 erhältlich.

Wieder auf der bildungspolitischen Agenda

Wenn sich Menschen aktiv an der Gestaltung ihrer Lebenswelt beteiligen und dabei Lernen und Bildung eine Rolle spielen, spricht die Österreichische Strategie zum lebensbegleitenden Lernen 2020 (LLL:2020) von Community Education. Überall dort, wo wir im Alltag auf Herausforderungen stoßen, wird sinnvolles und nachhaltiges Lernen angeregt. Das bestätigen auch die MinisterInnen Claudia Schmid, Karlheinz Töchterle, Rudolf Hundstorfer und Reinhold Mitterlehner. Sie alle haben mit LLL:2020 ein Bekenntnis zur Förderung von Community Education abgelegt. Damit erhält das Feld erstmals seit den 70er Jahren wieder bildungs- und gesellschaftspolitischen Aufwind.

Internationale ExpertInnen am Wort

In der 144 Seiten umfassenden Ausgabe 19 des "Magazin erwachsenenbildung.at" thematisieren 19 AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis hilfreiche Konzepte für Community Education und stellen auf anschauliche Weise Projekte und Initiativen vor. Magazin erwachsenenbildung.at (Meb) ist das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs der österreichischen Erwachsenenbildung. Es wird vom Bundesinstitut für Erwachsenenbildung gemeinsam mit dem BMUKK dreimal jährlich herausgegeben und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des BMUKK gefördert. Alle eingereichten Artikel durchlaufen ein Review von ExpertInnen. Das Magazin erscheint parallel zur kostenlosen Online-Ausgabe auf www.erwachsenenbildung.at/magazin auch im BoD-Verlag und ist als Druckausgabe zum Selbstkostenpreis erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Magazin erwachsenenbildung.at

p.A. Institut EDUCON - Mag. Hackl

Wilfried Hackl

Bürgergasse 8-10/1, 8010 Graz

Tel.: +43 316 719508

E-Mail: redaktion @ erwachsenenbildung.at