Sellapp.de - Lass dich einfach finden! Die Alternative zu Google & Co. für IT-Dienstleister

Hövelhof (ots) - Die Kosten für Werbeanzeigen in den großen Suchmaschinen und den sozialen Netzwerken sind in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Gerade für IT-Anbieter, die auf Neukunden aus dem Internet angewiesen sind, ist diese bedenkliche Entwicklung besonders ärgerlich. Ein Großteil des Werbeetats wird in Werbeanzeigen gesteckt, bei denen häufig noch nicht einmal neue Kunden generiert werden. Selbstverständlich kann nicht vollständig auf die Big Player im Anzeigenmarkt verzichtet werden, da eine breite Präsenz im Internet besonders wichtig ist. Jedoch ist es möglich seine Anstrengungen ein wenig zu streuen und damit die Werbekosten zumindest mittelfristig zu senken. Besonders interessant sind in dieser Hinsicht Branchenportale, die Angebot und Nachfrage auf eine effiziente Weise zusammenbringen. Denn wer volle Auftragsbücher hat, der kann es sich auch leisten sein Werbebudget zu reduzieren.

100% kostenlos - das IT-Dienstleistungsportal Sellapp.de

Das neue Online-Portal für IT-Dienstleistungen www.sellapp.de leistet jetzt seinen Beitrag dafür, dass sich die Auftragsbücher der Dienstleister aus dem IT-Bereich füllen. Das kostenlose Portal ermöglicht jedem Anbieter einen werbewirksamen Eintrag. In vielen verschiedenen Kategorien kann sich auf diese Weise jedes Unternehmen von seiner besten Seite zeigen und sich mittels eines aussagekräftigen Profils von seiner besten Seite zeigen. Ein kostenloser Firmeneintrag über Sellapp.de ist nicht selten der Grundstein zu einer langjährigen Geschäftsbeziehung, da sich auf dem IT-Marktplatz viele verschiedene Unternehmen tummeln, die voneinander profitieren können und natürlich auch untereinander Know-How austauschen können.

Mit dem Spezialgebiet herausstechen

Der große Vorteil gegenüber klassischen Werbeanzeigen ist neben der Kostenersparnis vor allem, dass man auf dem Portal nicht nur Konkurrenten trifft, um die man sich um die Platzierungen der Werbeanzeigen streiten muss, so wie es in den großen Suchmaschinen üblich ist. Vielmehr sind die IT-Dienstleister nach Kategorien und Spezialgebieten sortiert, sodass man sich als IT-Unternehmen auch neue Partner suchen kann, deren Fachgebiet man selber vielleicht noch nicht abdeckt. Dank dieser Synergieeffekte, die sich auf Sellapp.de ergeben, findet man nicht nur neue Kunden, sondern auch neue Geschäftspartner. Gerade in der äußerst komplexen IT-Branche ist es wichtig, dass man Netzwerke mit Partnerunternehmen spinnt und langfristig mit diesen zusammenarbeitet.

Für IT-Dienstleister ist Sellapp.de also der perfekte Ort um neue Aufträge zu generieren und Neukunden zu finden. Dank der einfachen Benutzeroberfläche ist ein kostenloser Eintrag auch in nur wenigen Minuten gemacht. Kein Risiko - hoher Nutzen. Damit langfristig das Werbebudget gesenkt und der Gewinn erhöht werden kann. Einfach mal vorbeischauen auf http://www.sellapp.de.

