Meistertitel für die Damen des SC Young Stars Centimeter

Wien (OTS) - Die Damenmannschaft der SC Young Stars Centimeter hat sich in der DSG-Liga den Meistertitel geholt. Die 14 Spielerinnen konnten in zwölf Matches zehn Siege erringen (zwei Unentschieden), schossen insgesamt 34 Tore (vier bekommen) und erreichten mit 36 Punkten den ersten Platz der Meisterschaft. Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte die SC Young Stars Centimeter auf dem Helfortplatz in Ottakring.

"Ich gratuliere allen Teams der SC Young Stars Centimeter zu ihren Leistungen und Erfolgen. Frauenfußball ist stark im Kommen. Das Damenteam hat sich verdient den Meistertitel erspielt. Auch dazu herzliche Gratulation. Mein Dank gilt allen SpielerInnen, TrainerInnen und FunktionärInnen, die den Verein mit viel Engagement betreiben. Ich wünsche allen viel Erfolg für die Zukunft", so Sportstadtrat Oxonitsch bei der Veranstaltung.

In der Kleinfeld-Liga spielten zehn Teams, zu je fünf Feldspielerinnen und einer Torfrau. Ein Spiel dauert zwei mal 30 Minuten. Die Spielerinnen der SC Young Stars Centimeter sind zwischen 16 und 30 Jahre alt. Das Trainerteam besteht aus Rolf Bellak und Andrea Wachtler.

