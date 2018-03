Sommer-Tipp: Mit dem NationalparkBoot von der City direkt in den Nationalpark Donau-Auen!

Sima: Bootsfahrt und Führung in der Lobau sind ein besonderes Naturerlebnis!

Wien (OTS) - Mit dem Rückgang des Hochwassers fährt auch das NationalparkBoot wieder in den Wiener Teil des Nationalparks Donau-Auen, der Lobau. "Direkt in der City ins Boot einsteigen und in einem Nationalpark aussteigen - und dabei die Stadt und die Natur beobachten", zeigt sich Umweltstadträtin Ulli Sima begeistert. "Ein idealer Ausflug für Groß und Klein, für Wienerinnen und Wiener und alle, die unsere Stadt einmal von einer anderen Seite kennen lernen möchten!"

Exkursion per Boot und zu Fuß durch den Auwald

Über den Wiener Donaukanal geht es bis zur Donau, das Boot quert die Donau und legt beim Ölhafen in der Lobau an. Wer genau schaut, kann schon vom Boot aus am Ufer Wildenten, die Fraßspuren des Bibers oder mit etwas Glück auch einen Reiher beobachten. Bei der Anlegestelle in der Lobau warten fachkundige ExkursionsleiterInnen. Bei einer etwa einstündigen Schnupperwanderung durch den Dschungel der Lobau erfährt man viel Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt im sensiblen Ökosystem Auwald.

Abfahrt täglich um 9 Uhr

Täglich um 9 Uhr startet das Boot von seiner Abfahrtstelle am Donaukanal in den Nationalpark. Um 13 Uhr legt das Schiff im Herzen Wiens wieder an.

o NationalparkBoot (2. Mai bis 26. Oktober)

o Abfahrtsstelle Donaukanal, bei der Salztorbrücke, Abgang Franz Josefs-Kai, 150 m flussaufwärts

o Preise: Erwachsene 11 Euro, Kinder 5 Euro (6-15 Jahre)

o Achtung: Teilnahme nur nach Voranmeldung (Teilnehmeranzahl 5 bis max. 28 Personen)

o Anmeldung:

nationalparkhaus wien-lobAU

Telefon: +43 1 4000-49495

E-Mail: nh @ ma49.wien.gv.at

Anmeldungen werden Montag und Dienstag von 7.30 bis 15 Uhr und Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 7.30 bis 17.30 Uhr entgegengenommen.

